Pırasa verimi ve fiyatı ile çiftçinin yüzünü güldürdü

Samsun Bafra Ovası’nda başlayan pırasa hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçen sene 50-60 kuruştan satılan pırasa, bu sene 1.5-2 lira arasında alıcı buluyor.

Verimli toprakları sahip Bafra Ovası’nda kışlık sebzelerde hasat zamanı geldi. Farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği Bafra Ovası’nda yaklaşık 90 bin dönüm alanda kışlık sebze ekimi yapıldı. Mayıs, haziran aylarında ekilen pırasaların hasadı başladı. Havaların iyi gitmesi ve fiyatların iyi olması pırasa üreticisininim yüzünü güldürdü. Geçen seneye oranla para kazandıklarını söyleyen üreticiler, devletten tarımın her çeşidine destek vermesini istedi.

"Bafra çiftçileri olarak üretmeye hazırız"

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra’da üretilen pırasayı Türkiye’nin farklı yerlerine gönderdiklerini ifade ederek, "Bafra Ovası’nda 90 bin dönümlük bir alanda ekilen kışlık sebzelerin içinde pırasa, olmazsa olmaz bir sebzedir. Pırasa kışın soğuk havalarda soframızda olmazsa olmazlardan biridir. Bafra pırasasının acısı yoktur ve lezzeti çok iyidir. Kaliteli olmasının sebebi de Bafra Ovası’nın kara toprak üzerinde bulunduğudur. Yaklaşık 75-80 santim olan pırasaları, Ankara, İstanbul, İzmir ve Karadeniz sahil boyuna yolluyorlar. Bafra için olumlu bir getiri oluyor. Devletimizden tarımın her çeşidine destek istiyorum. Bafra çiftçileri olarak üretmeye hazırız" dedi.

Bafra Türbe Mahallesi’nde çiftçi olan Ferhat Yaldız ise, "Pırasa söküm işlemine başladık. Rekolte geçen sene daha düşüktü. Para kazanamadık, zarar ettik. Bu sene fiyat da üretim de iyi. Sezon başı olduğu için fiyatlar iyi, sezon ortasına doğru daha düşeceğini tahmin ediyorum. Geçen sene 50 ile 60 kuruş arasında satıldı. Bu sene para kazanıyoruz" diye konuştu.