İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'un 9. dönemi tamamlandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, bu dönemde PİLOT programından mezun olan 18 girişim, çevrim içi düzenlenen PİLOT Demo Day etkinliği ile tanıtıldı.

Ağırlıklı olarak yapay zeka odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her biri 200'er bin TL nakit desteğin sahibi oldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, girişimcilik ekosistemini büyütmek ve sektöre değerli paydaşlar kazandırmak için hayata geçirdikleri PİLOT programı ile girişimleri desteklemeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Önal, mezun sayısının 91'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimlere sağladığımız nakit desteği de yaklaşık 10 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık, enerji ve eğitim alanlarındaki yatırımlarımızla yeni unicorn’lar ortaya çıkarmayı hedeflerken, yakın zamanda yapay zeka ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric olmak üzere 4 yeni girişime daha yatırım yaptık. Böylece TT Ventures ile yatırımcısı olduğumuz girişim sayısını 8'e çıkararak bu alandaki portföyümüzü ikiye katladık. Yatırımlarımızın 4'ü yine PİLOT programımızdan mezun olan yapay zeka temelli çözümler üreten şirketler. İş hacimleri ve istihdama katkılarıyla da gurur kaynağımız olan PİLOT mezunu girişimlerin bu yılın sonunda sağladıkları istihdamın 1.500'e yaklaşmasını bekliyoruz. İngiltere'den Amerika'ya, Hindistan'dan Pakistan'a, Kore'den Japonya'ya kadar küresel arenadaki faaliyetlerle göğsümüzü kabartan mezunlarımızın aldıkları toplam yatırım tutarı da 16 milyon doları geçti. Yatırımlarımızı odak alanlarımızda yer alan sektörlerdeki yenilikçi ürünlere yönlendirerek hem ülke ekonomisi hem de Türk Telekom için değer üretmeyi sürdüreceğiz."

Verilen bilgiye göre, 3 ay süren programın tamamlanmasıyla mezun olan girişimler; reklam doğrulama hizmeti sunan Adnsafe, akıllı tarım uygulaması Agrovisio, yapay zeka ve derin öğrenme veri servisi Arcanor, döngüsel ekonomi yeşil fintek çözümü Barty, şarj istasyonu çözümü Bluedot, otonom iş süreçleri geliştirme platformu Cameralyze, kolektif veri açıklama servisi Co-one, maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü Costifier, dijital platformlardaki sahte ürünleri tespit eden Counterfake, sosyal medya karar destek çözümü Earnado, yapay zeka destekli nöro teknoloji platformu emoty.Al, yapay zeka ve doğal dil işleme tabanlı müşteri deneyim çözümü Feedgage, tedarik zinciri yönetim platformu Freightest, yapay zeka tabanlı desen ve doku üretim yazılımı MYTH.AI, e-ticaret analitik çözümü NeSatılır.com, üç boyutlu kalite kontrol yapılmasını sağlayan çözüm surfvis.ai, siber güvenlik çözümü Wallids ve video analitik çözümü XENA-VISION, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını paylaştı.



- PİLOT mezunu 3 girişim, Plug and Play’in ABD programına katıldı



PİLOT'a seçilen 18 ekip, 3 ay süresince Türk Telekom'un geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişim olanağı buldu. Programdaki çeşitli eğitimlere katılan ekiplerden seçilen Arcanor, Cameralyze ve Myth, dünyanın en büyük inovasyon ve girişim sermayesi platformlarından Plug and Play'in 4 haftalık Amerika programına katılmaya hak kazanarak fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkanı elde etti.

Moderatörlüğünü Sertaç Doğanay'ın yaptığı etkinlikte girişimcilerin sunumlarının yanı sıra Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, FİBA Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, yaptıkları konuşmalarla girişimcilere ilham dolu mesajlar verdi.