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Piliçte 1.35 milyar TL’lik yatırım

Piliç sektöründe artan taleplerin karşılanması amacıyla şirketler yeni yatırımlara odaklandı.

Ekonomi 25.06.2021, 12:26
Piliçte 1.35 milyar TL’lik yatırım

Piliç sektöründe artan taleplerin karşılanması amacıyla şirketler yeni yatırımlara odaklandı.

Lezita, iç ve dış pazarda her geçen gün artan talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek amacıyla yeni yatırımını Kahramanmaraş’ta hayata geçiriyor. Yatırım maliyeti yaklaşık 1.35 milyar TL olan yeni tesis ile şirket, üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş’ta kurulacak üretim tesisinin temelinin 2022 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ergun Abalıoğlu, “Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak şimdi Kahramanmaraş’ta 200 bin m2’lik alanda et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Tesisimiz ilk aşamada 150 bin ton /yıl piliç eti, 35 bin ton/yıl, ileri işlenmiş üretim kapasitesi ile üretim yapacak. İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300 bin ton/yıl piliç eti, 75 bin ton/yıl işlenmiş üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz” dedi.
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