banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Eğitme kar tatili arası!
Eğitme kar tatili arası!
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla"
Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Dev derbide dört gol var, kazanan yok

Peugeot, "SUV pazarı liderliğini" kasımda da devam ettirdi

- Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç:- "SUV denildiği zaman tüketicinin aklında Peugeot modellerinin canlanması bizim için mutluluk verici. Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi. Aralık ayında da bu yükselen grafiğimizi sürdürmek en büyük önceliğimiz"- "Hafif ticari araç pazarı ocak-kasım döneminde geçen senenin aynı döneme göre yüzde 27 büyürken, bizim satışlarımız yüzde 80 arttı. Peugeot markasının hafif ticari araç sınıfındaki yükselişi sürecek"

Ekonomi 19.12.2021, 11:45
Peugeot,

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, SUV denildiği zaman tüketicinin aklında Peugeot modellerinin canlanmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi. Aralık ayında da bu yükselen grafiğimizi sürdürmek en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, Türkiye pazarında da tüketici kitlesini genişletmeyi, yakaladığı başarı çıtasını her geçen gün yukarıya taşımayı sürdürüyor.

Fransız üretici, SUV sınıfında yakaladığı liderlik konumunu kasım ayında da rakiplerine bırakmayarak korumayı başardı. Bu liderlikte büyük başarısı olan SUV 2008 modeli ise sadece geçen ay değil, yılın 11 ayı boyunca bu başarıyı koruyan model olarak öne çıkıyor.

B-SUV segmentinin iddialı temsilcisi SUV 2008, kasım ayında 1.038 adetlik satış rakamı yakalamayı başararak istikrarlı grafiğini sürdürdü. Yılın 11. ayını yüzde 20’lik bir pazar payı ile kapatan Peugeot SUV 2008, ocak-kasım dönemini de sınıfının lideri olarak tamamlamayı başardı. Yılın 11 aylık döneminde 8 bin 545 adetlik toplam satış rakamına ulaşan SUV 2008 bu rakamlarla yüzde 15 pazar payı elde etti.

Bu başarıya SUV 3008 modeli ise 908 adetlik satışla ve SUV 5008, 65 adetlik satış rakamıyla katkı sağlayarak Fransız markayı toplam 2 bin 11 adetlik satış ve yüzde 15’lik pazar payı ile kasım ayının SUV lideri yaptı.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar payında 2,6 puanlık artış yakalayan Peugeot, yüzde 8,3’lük bir pay elde etti. Geçen ay başarılı satış grafiği ile toplam 4 bin 999 adetlik satış başarısı elde eden Peugeot, toplam pazarda kasım ayında 3. marka konumuna yerleşti.

- "Liderlik marka kimliğimiz oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Peugeot markasının dünya çapında SUV modelleriyle ses getirdiğini belirterek, SUV segmentinde yakaladıkları başarıyı sürdürdükleri için mutluluk duyduklarını aktardı.

Sınıflarında öncü SUV modellerinin markalarının en önemlileri haline geldiğini bildiren Anaç, şunları kaydetti:

"SUV denildiği zaman tüketicinin aklında Peugeot modellerinin canlanması bizim için mutluluk verici. Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi. Aralık ayında da bu yükselen grafiğimizi sürdürmek en büyük önceliğimiz. Yılbaşından bu yana başarılı satış rakamlarıyla dikkat çeken SUV 2008 modelimizin B-SUV segmentinin açık ara lideri olması yılın son ayında da kendisini gösterecektir ve modelimiz sınıfında başarısını devam ettirecektir. Buna ek olarak binek araçlarda da büyümemizi sürdürdük. Kasım ayı toplam binek araç pazar payımız yüzde 7,2 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artış yakaladık. Kasım ayı binek otomobil pazarında 5. sırada yer aldık"

Türkiye pazarında, hafif ticari araç segmentinin önemli dinamiklerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Anaç, "SUV’daki başarımızın yanında hafif ticari araç segmentinde de ciddi bir büyüme trendi yakaladık. Hafif ticari araçlar sınıfında yılın ilk 11 ayı toplamında yüzde 5,9’luk pazar payı ile 4. sırada yer alıyoruz. Geçtiğimiz seneye göre yüzde 1,7’lik bir yükseliş yakaladık. Hafif ticari araç pazarı ocak-kasım döneminde geçen senenin aynı döneme göre yüzde 27 büyürken, bizim satışlarımız yüzde 80 arttı. Peugeot markasının hafif ticari araç sınıfındaki yükselişi sürecek." ifadelerini kullandı.

#peugeot #Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8