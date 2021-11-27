Petrozavodskmash, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ikinci ünitesi için ilk ekipmanı üretti

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapımı bölümü Atomenergomash’ın bir parçası olan AEM Technology A.Ş.’nin Petrozavodsk şubesi, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ikinci güç ünitesi için tasarlanan ana sirkülasyon pompa seti gövdesinin üretimini tamamladı.

Üretim süreci sırasında, ana sirkülasyon pompa seti gövdesi, X-ray ve hidrolik aşırı basınç (24,5 MPa) testleri de dahil olmak üzere gerekli tüm testlerden geçerek sevkiyata hazır hale getirildi. Ana sirkülasyon pompa setinin gövdesi, Petrozavodskmash’ın Akkuyu NGS için ürettiği ilk ekipman olma özelliğini taşıyor. Petrozavodskmash, Akkuyu NGS için toplamda 4 adet ana sirkülasyon pompa seti gövdesi üretecek.

Kaynak öncesi yapılan bu kontroller, ana sirkülasyon pompa seti gövdelerinin üretimi sırasındaki son denetim işlemleri arasında yer alıyor. Bu kontroller sonrasında ekipman, boyama ve muhafaza işlemleri için ilgili birime gönderiliyor.

Ana sirkülasyon pompa seti gövdesi, birinci seviye güvenlik derecesine sahip bir ekipman olarak öne çıkıyor. 16 MPa basınç altında ve yaklaşık 300 derece sıcaklıkta çalışan ana sirkülasyon pompa seti, birinci devredeki soğutma sıvısının sirkülasyonunu sağlıyor. Tek bir gövdenin ağırlığı 31 tonu, genişliği ise 3 metreyi aşıyor. Gövdenin yüksekliği ise 3,5 metreyi buluyor. Ürünün ağırlığı, ara parça ile birlikte 48 tona ulaşıyor.

Akkuyu NGS, nükleer endüstride ’yap-sahip ol-işlet’ modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Proje, artırılmış güvenlik, geliştirilmiş teknik ve ekonomik özellikler taşıyan ’3+’ nesil Rus VVER reaktörlerine sahip 4 güç ünitesini içeriyor. NGS’deki her güç ünitesinin kapasitesi 1200 megavat olacak. Üretimin ana aşamaları, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından denetleniyor.