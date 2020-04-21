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Petrolde tarihi düşüş

AMERİKAN TİPİ HAM PETROLÜN FİYATI TARİHİNDE İLK KEZ EKSİYİ GÖRDÜ. FİYATLARIN EKSİYE İNMESİ, PETROL ÜRETİCİLERİNİN ALICILARA ELLERİNDEKİ PETROL İÇİN PARA ÖDEYECEĞİ ANLAMINA GELİYOR.

Petrolde tarihi düşüş

AMERİKAN TİPİ HAM PETROLÜN FİYATI TARİHİNDE İLK KEZ EKSİYİ GÖRDÜ. FİYATLARIN EKSİYE İNMESİ, PETROL ÜRETİCİLERİNİN ALICILARA ELLERİNDEKİ PETROL İÇİN PARA ÖDEYECEĞİ ANLAMINA GELİYOR.

21 Nisan 2020 Salı 10:30
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Petrolde tarihi düşüş

Amerikan tipi ham petrolün fiyatı tarihinde ilk kez eksiyi gördü. Fiyatların eksiye inmesi, petrol üreticilerinin alıcılara ellerindeki petrol için para ödeyeceği anlamına geliyor.

Petrol fiyatlarında tarihi hareketlenmeler görülüyor. Amerikan tipi ham petrolün fiyatı tarihte ilk kez eksiyi gördü. Piyasada çok fazla kullanılmamış petrol olması ve Amerikan enerji şirketlerinin depolarının kapasitelerinin dolması fiyatlardaki sert düşüşün ana nedeni olduğu belirtiliyor. Dün akşam saatlerinde bugün süresi dolacak mayıs vadeli Batı Teksas petrolünde eksi 40 dolar seviyeleri görüldü. Haziran kontratlarında ise fiyatlar 20 doların üzerinde yer aldığı görüldü.

Borsaları da vurdu

Petroldeki düşüş Amerikan borsalarında da sert satışlara neden oldu. Endekslerde yüzde 2’yi aşan kayıplar yaşadı.

Brent petrolde yüzde 9’luk düşüş

Diğer yandan, Türkiye’nin ithal ettiği ve dünya piyasasına yön veren petrol türü Brent petrol ise yaşanan gerileme sonrası 23 dolara indi.

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