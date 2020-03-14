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Petrolde kılıçlar çekildi, sert düşüş sürecek

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel ekonomik büyümeyi ve petrol talebini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Petrolde kılıçlar çekildi, sert düşüş sürecek

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel ekonomik büyümeyi ve petrol talebini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 14:34
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Petrolde kılıçlar çekildi, sert düşüş sürecek

Domino Fuarcılık ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de petrol fiyatlarının düşüşünün sebeplerini, dünyadaki büyük resmi görerek değerlendirdi.    

Korona virüsü yayılma öncesinde, küresel petrol talebinin artış hızında azalma olacağı kanısının tüm dünyada hakim olduğunu belirten Murat Dilek, "OPEC ve Uluslararası Enerji ajansı tarafından 2020 petrol talebi sürekli aşağı yönlü revize ediliyordu. Bunun da temel nedeni  2020 yılının 1.’inci ve 2.’înci çeyrekle ilgili küresel ekonomk büyümedeki kötümser görünüm beklentisiydi. Dünyada petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 80 üstlenen Çin’den yayılan korona virüs salgını ile talep cephesi büyük bir yara almış oldu. Sonra bu işin diğer ülkelere de yayılması durumu daha da kötüleştirdi. Hal böyle olunca da dünyada petrol talebinin azalışı beklentisi daha çok  konuşulmaya başlandı. Sonra haberler çıkmaya başladı üretimde 600 bin’e varan azaltma rakamları konuşulmaya başlandı.  Birde bu tüm dünyaya yayılan bu hastalık ve beraberinde getirdiği panik  sebebi ile, petroldeki azalmaya yönelik kötümser beklentiye karşı önlem olarak arz cephesinin de üretimde kısıntıya giderek cevap vermesi gerekiyordu. Fakat beklenen olmadı. Tam tersi oldu ve piyasa paniğe sürüklendi” dedi.

AVRUPA’YA İSKONTO DEMEK “EKONOMİK YÖNDEN HEDEF ALMAK” DEMEKTİR

OPEC toplantısında büyük ümitlerle arzın düşüşünün beklendiğine dikkat çeken Murat Dilek, “Acaba petrol üretimini bir milyon varil daha mı keserler ya da daha fazlamı diye” bir beklenti vardı piyasada. Ama beklenen olmadı.  Arabistan bir buçuk milyon varil ek kısıntı yapma teklifini öne sürdü ve “Bir milyon varili de Rusya kessin” dedi. Fakat Rusya karşı çıktı. Rusya, ”Her dönemde Suudi Arabistan ve Rusya olarak biz kısıntıya gidiyoruz. Geçen toplantıda da bunu yaptık. Ama kazanan ABD oluyor, biz ABD'ye mi çalışıyoruz” dedi ve masadan kalktı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda da Suudi Arabistan “1 Nisan’dan itibaren üretimi artırıcam” dedi, bununla da kalmadı ve Avrupa’ya iskontolu satış yapacağını duyurdu. Avrupa’ya iskonto yapmak demek, Rusya’ya açıktan “Ben seni ekonomik yönden hedef alıyorum” demektir. Böyle bir mesaj vermiş oluyor Suudi Arabistan. Şimdi korona virüs ve zayıflayan dünya ekonomisi nedeni ile talep tarafında son derece zayıflayan bir ortamda üretim tarafındaki yarışa piyasanın tepkisi çok sert oldu ve petrol fiyatları önümüzdeki günlerde 32 doların altında direnç gösterebilir. Petrol fiyatlarında önümüzdeki günlerde de daha sert düşüşler göreceni öngörüyoruz” diye konuştu.

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