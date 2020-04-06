Petrol üreticileri azalan talebe karşılık fiyat düşürüyor



Rusya'nın Sakhalin'indeki kuzeybatı kıyısından ABD'deki Permian Havzası'na kadar, satıcıların alıcıları cezbetmek için fiyat düşürmesiyle birlikte petrol ucuzlayacak.

Tüm dünyada rafineriler, düşen tüketim ve artan yakıt fazlası nedeniyle işleme oranlarını önemli ölçüde azaltarak üreticileri alıcı bulma konusunda zor durumda bıraktı. Fiyatları agresif bir şekilde düşüren satıcılar ise talep kırıntıları için mücadele ediyor. Küresel stoklar dolup taşarken beklentileri, üreticilerin arz kısıntısına gitmesi yönünde.

Finansal piyasalarda işlem gören petrol geçen birkaç günde ralli yaptı. Yükselişteki başlıca etken dünyanın en büyük üreticilerinin fiyat savaşını bitirebilecek bir çeşit "ateşkes" imzalayabileceği beklentisiydi. Buna karşın gerçek varillerin alınıp satıldığı fiziksel piyasadaki kötümserlik sürüyor. Diğer yandan ham petrol gösterge seviyelerin hala oldukça altında işlem görüyor.

Örneğin ismini açıklamak istemeyen traderların verdiği bilgiye göre Rusya'dan Sokol, bu hafta Dubai ham petrolüne kıyasla varili yaklaşık 8 dolar iskontolu işlem gördü. Bu beş yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesi ve bu sınıf petrol için en son belirtilen miktardan 11 dolar daha az. Avustralya'nın Varanus'u, Londra Dated Brent'ine kıyasla 13 -14 dolar iskontolu alıcı buluyor. Önceki kargoda ise 50 cent primliydi.

Dünyanın depo tankları hızlıca doluyor. Buna Afrika'da bulunan kilit önemdeki 45 milyon varillik Saldanha Körfezi terminali de dahil.