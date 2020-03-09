Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
104175
ALTIN
329.502
DOLAR
6.1061
STERLİN
8.0072
EURO
6.9820

Petrol piyasası karıştı: Rusya ve Suudi Arabistan çekişme halinde

Üç yıldır petrol piyasaları konusunda uyum içinde çalışan Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığa düştü. Rusya, OPEC’in istediği üretim kesintisini yapmadı. Suudi Arabistan bunun üzerine petrol ihracatında fiyat indirimine gitti. Ayrıca üretimini artıracağı iddia edildi. Bunun üzerine Brent petrol fiyatı bugün yüzde 30 düşerek 31.7 dolara çakıldı. Sabah saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Brent petrolün varil fiyatı en son 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.

Petrol piyasası karıştı: Rusya ve Suudi Arabistan çekişme halinde

Üç yıldır petrol piyasaları konusunda uyum içinde çalışan Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığa düştü. Rusya, OPEC’in istediği üretim kesintisini yapmadı. Suudi Arabistan bunun üzerine petrol ihracatında fiyat indirimine gitti. Ayrıca üretimini artıracağı iddia edildi. Bunun üzerine Brent petrol fiyatı bugün yüzde 30 düşerek 31.7 dolara çakıldı. Sabah saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Brent petrolün varil fiyatı en son 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:00
18 Okunma
Petrol piyasası karıştı: Rusya ve Suudi Arabistan çekişme halinde

Geçen hafta küresel borsalarda görülen satış baskısına petrol savaşı ekleniyor.  Son üç  yılda petrol piyasaları konusunda uyum içinde çalışan Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığa düştü. Cuma günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) zirvesinde Rusya ile yürütülen müzakerelerde istediği sonuca ulaşamayan Suudi Arabistan petrol ihracatında fiyat indirimine gitti. Bunun yanında üretimini de artırmaya hazırlandığı iddia edildi. 

Cuma günü OPEC toplantısının sonuçsuz kalması nedeniyle ham petrol fiyatları 45 dolar seviyesine gerilemişti. Bu, 2017 yılından beri gelinen en düşük seviyeydi. Bugün ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 gerileyerek 31.7 doları gördü. Sabah saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 33 doların üzerine çıktı.

2014'TE DE PETROLDE FİYAT SAVAŞI YAŞANDI

ABD, 2014'te en fazla petrol üreten ülkeler sıralamasında Suudi Arabistan'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşmişti. ABD'nin kaya gazı üretimine yönelmesi üzerine Suudi Arabistan üretimi artırarak fiyatları 30 doların altına çekmişti. 2016 yılında Rusya da  OPEC ülkeleri ile birlikte hareket etme kararı almıştı.  Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2014'te 115 dolar iken 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.

Korona virüs endişesi ve talep azalmasıyla düşen petrolün dip yapma ihtimali doğdu Ortadoğu borsalarının dün yüzde 10'lara varan kayıplar yaşamasına yol açtı.

SAUDI ARAMCO İLK KEZ HALKA ARZ FİYATININ ALTINI GÖRDÜ

İlk etkiyi Suudi Arabistan yaşadı.  Ulusal petrol şirketi Suudi Aramco'nun hisseleri, dün yüzde 9'dan fazla düşerek ilk kez halka arz seviyesi olan 32 Riyal'in altına indi. 31.7 riyalde işlem gördü.  Suudi Arabistan'da gösterge Tadawul Hisse Senedi Endeksi yüzde 8.3 değer kaybetti. Bu 2008 finansal krizinden bu yana görülen en büyük günlük kayıp.

Kuveyt Borsası yüzde 10 değer yitirince borsada işlemler durduruldu.   Dubai Borsası'nın kaybı yüzde  7.9, Abu Dhabi Borsası'nı kaybı yüzde 5.4, İsrail Borsası'nın kaybı yüzde 4.5. Mısır Borsası'nın kaybı yüzde 4, Bahreyn Borsası'nın kaybı yüzde 3.4,  Katar Borsası'nın kaybı yüzde 2.9  ve Umman Borsası'nın kaybı yüzde 2.8 oldu.

Son Güncelleme: 09.03.2020 14:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türk kekiğini yabancı ota kurban etmeyelim"
"Türk kekiğini yabancı ota kurban etmeyelim"
Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı
Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı
Sosyal ticarette kadınlar söz sahibi
Sosyal ticarette kadınlar söz sahibi

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim