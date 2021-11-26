Petrol Ofisi'nin salgınla mücadelesine iki Felis ödülü verildi

ANKARA (AA) - Akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe faaliyet gösteren Petrol Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede desteklediği projelerle, reklam ve pazarlama alanındaki çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri 2021'de, bir "Felis Ödülü" ve bir de "Başarı Ödülü" aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2006'dan bu yana düzenlenen Felis Ödülleri 2021'e 4 bin 339 başvuru kabul edildi.

Toplam 17 bölümde farklı alt kategorilerde dağıtılan ödül kapsamında, şirket, "Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek'ten Somut Adımlar" iletişim çalışmasıyla sağlık iletişimi bölümünde sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü'ne layık görüldü.

Petrol Ofisi ayrıca aynı proje ile sağlık iletişimi bölümü, sağlık ve well-being kategorisinde Başarı Ödülü de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Pazarlama Kıdemli Müdürü Sinan Türkseven, Felis Ödülü'nün, şirket için gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Petrol Ofisi, 1941 yılında ülkemizin kaynaklarından yaratılmış bir şirket. Bu doğrultuda bu ülkenin ve toplumun sosyal, ekonomik gelişimi için enerji sağlamak misyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Petrol Ofisi olarak, yapacağımız katkıların uzun süreli olmasını amaçlıyoruz. Bu bilinçle İTÜ Çekirdek ile salgının henüz başında, 2020 Nisan ayında girişimcilere yapılan #FightCOVID19 çağrısı çerçevesinde kısa vadeli değil, daha kalıcı çözümler üretmek için işbirliğine gittik. Salgınla mücadeleye yönelik 'dezenfeksiyon teknolojileri', 'yeni nesil tanı kitleri' ve 'yapay zeka' teknolojilerinden oluşan 11 projeyi destekledik." ifadelerini kullandı.



