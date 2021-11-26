Petrol Ofisi’ne iki ödül birden

Bu yıl 4 bin 339 başvuru alan Felis Ödülleri’nde, 17 bölümde farklı alt kategori ve bölümlerde ödüller dağıtıldı. Petrol Ofisi, Felis Ödülleri 2021’de, bir ’Felis Ödülü’ ve bir de ’Başarı Ödülü’ aldı.

16. Felis Ödülleri, pandemi koşullarına uyumlu olarak 11-12 Kasım’da düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu. Felis Ödülleri 2021 jürisi, ‘Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek’ten Somut Adımlar’ çalışmasını Sağlık İletişimi bölümü, Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü’ne layık gördü. Şirketin İTÜ Çekirdek işbirliği ile Covid-19 ile mücadeleye yönelik desteklediği projeler ve bu kapsamda yürütülen ‘Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek’ten Somut Adımlar’ iletişim çalışması ayrıca, yine Sağlık İletişimi bölümünde, Sağlık ve Well-being kategorisinde de Başarı Ödülü aldı.

Şirketin pazarlama alanında da güçlü ve başarılı çalışmalar yürüttüğüne vurgu yapan Petrol Ofisi Pazarlama Kıdemli Müdürü Sinan Türkseven, “Felis Ödülü, yaptığımız bu çalışmaların başarısına ilişkin bizler için gurur ve motivasyon kaynağı oldu” dedi.

“Lidere yakışır bir strateji ile etkin ve güçlü çalışmalar yürütüyoruz”

Şirketin her alanda güçlü çalışmalar yürüttüğünü belirten Türkseven, “Şirket 1941 yılında ülkemizin kaynaklarından üretilmiş bir şirket. Bu doğrultuda bu ülkenin ve toplumun sosyal, ekonomik gelişimi için enerji sağlamak misyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Şirket olarak, yapacağımız katkıların uzun süreli olmasını amaçlıyoruz. Bu bilinçle İTÜ Çekirdek ile pandeminin henüz başında, 2020 Nisan ayında girişimcilere yapılan ’FightCOVID19’ çağrısı çerçevesinde kısa vadeli değil, daha kalıcı çözümler üretmek için işbirliğine gittik. Covid-19 ile mücadeleye yönelik ‘dezenfeksiyon teknolojileri’, ‘yeni nesil tanı kitleri’ ve ‘yapay zekâ teknolojilerinden oluşan 11 projeyi destekledik. Pandemi ile mücadelenin yanı sıra gelecekteki iş hayatı ve sosyal yaşama da önemli katkılar sağlayacak olan projelerin büyük bölümü Türkiye’de ilkleri oluşturuyor, bazılarının ise dünyada benzeri bulunmuyor. Hem bugün hem de gelecek için değerli projenin iletişimini de özenle kurguladık ve yürüttük. Nihayetinde ‘Somut Adımlar’ çalışması, Sağlık İletişimi bölümü Sponsorluk kategorisinde Felis Ödülü aldı. Aynı çalışmamız ayrıca, aynı bölümdeki Sağlık ve Well-being kategorisinde ise Başarı Ödülü kazandı. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu prestijli ödüller, projemizin başarısına verilmiş olması sebebi ile bizler için onur ve gelecek çalışmalarımız için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor” şeklinde konuştu.