Petrol Ofisin'den 1 günde 4 istasyon açılışı

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi, İstanbul’da birbiri ardına yaptığı 4 açılışla istasyon adedini 1900’ün üzerine taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye akaryakıt sektörünün en büyük dağıtım ağına katılan son 4 istasyonun açılışları, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda gerçekleşti. 12 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen açılışlara, Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, Perakende Direktörü Yiğit Meral ve şirket yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şiper, Petrol Ofisi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında da yatırımlarını aralıksız sürdürerek, lideri olduğu sektörlerde örnek olmaya ve güçlü konumunu daha da geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Petrol Ofisi'nin kurulduğu 1941 yılından bu yana yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Şiper, "2017 yılının sonlarına doğru 1680 olan istasyon sayımız bugün 1900’lü rakamlara ulaştı. Son 4 yıldır bu alanda yürüttüğümüz strateji ile hem istasyon mozaiğimizi renklendiriyor hem de sayısını arttırıyoruz. İstasyonlarımızı ürün, hizmet ve altyapı yatırımlarımızla sürekli geliştirmeye devam ettik. Nitekim tüm bu çalışmalarımız, müşteri memnuniyeti ve deneyimi alanında aldığımız ödüllerin yanı sıra satışlarımıza da somut olarak yansıyor. Her alanda ve her koşulda ülkemize katkı sağlamaya, sektörümüze örnek olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de, marka ve pazarlama yatırımlarını güçlü bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aynı paralelde fiziki yatırımlarımızla da başta istasyon, market ve tuvaletler olmak üzere büyük bölümünü tamamladığımız önemli yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz MarketPlus konseptimizin yanı sıra Market ve Migros Jet’ler ile müşterilerimize istasyonlarımızda kaliteli ürün ve hizmetlere 7/24 erişim imkanı sunuyoruz. Bunun yanında pratik ve taze lezzetler sunan Kap Bi’ Tat markamızı yarattık. Tchibo iş birliğimiz ile istasyonlarımız, keyifli birer mola noktasına dönüştü. Keza Western Union iş birliğimiz, istasyonlarımızı birer para transfer noktalarına da dönüştürüyor. Hepsiburada ile iş birliğimizde de istasyonlarımız birer Hepsimat, yani teslimat noktası oldu. Dolayısıyla hem bayi ağımızı genişletmek hem de her alandaki yatırımlarımızı güçlü adımlarla sürdürmekte kararlıyız.”