Petrol Ofisi'nde üst düzey atama

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi'nin yeni İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) Burcu Yüksel Kocagöz oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Petrol Ofisi bünyesinde Satın Alma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Burcu Yüksel Kocagöz, İnsan Kaynakları Yöneticiliği görevini üstlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kocagöz, 12 yıl kimya, 12 yıl boya ve son 2 yıldır da akaryakıt ile madeni yağ sektörlerinde yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Kocagöz, kariyeri süresince uluslararası farklı görevler de üstlendi.





