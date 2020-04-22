Petrol Ofisi ve İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde güç birliği yaptı

İTÜ ile iş birliklerinin geçmişine de vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Salgına karşı mücadelede ülkemiz ve insanımızın yararına olan işlere destek olmak bizim için büyük önem taşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, uluslararası prestije sahip, ülkemizin köklü ve önde gelen üniversitelerinden biri. Bu zorlu süreçte ve devamında koronavirüse karşı mücadelede İTÜ Çekirdek’in teknoloji gücü ve kabiliyeti ile birlikte yer almak bizler için çok önemli” dedi.

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Girişimcilik Merkezimiz İTÜ Çekirdek’te yaklaşık üç hafta önce ‘İTÜ Çekirdek’te Geliştir, Dünyayı İyileştir’ diyerek #FightCOVID19 çağrısını açtık. Girişimcilerin ilgisi oldukça yoğun ilerliyor. Petrol Ofisi ile birlikte gücümüze güç katmanın ve daha fazla girişimciye daha etkili destek verecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kendilerine bize destek verdikleri ve İTÜ Çekirdek paydaş ekosistemine katıldıkları için çok teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

Ülkemizin alanlarında lider iki köklü ve güçlü kurumu tarafından salgınla mücadele için önemli bir adım atıldı. Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi ile ülkemizin önemli girişimcilik ve inovasyon merkezlerinden İTÜ ARI Teknokent, Covid19’a karşı mücadelede güçlerini birleştirdi. İş birliği, dünyadaki üniversite girişimcilik merkezleri sıralamasında ilk 5’te gösterilen İTÜ Çekirdek girişimcileri tarafından Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmaların geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını kapsıyor.

Türkiye’nin en önemli girişimcilik merkezlerinden biri olan ve 2012 yılından bu yana yaklaşık 2.500 girişime ve 5.500’e yakın girişimciye destek veren İTÜ Çekirdek, Covid19 ile mücadelede girişimcilere yeni bir çağrıda bulunarak, en çok ihtiyaç duyulan; dezenfektan, maske, koruyucu kıyafet, yoğun bakım ünitesi cihazları, ortam koşullarını iyileştirecek ekipmanlar, ilaç, aşı, pandemiyi etkileyecek bilişim uygulamaları, ventilatör (solunum cihazı) ve benzeri alanlarda araştırmalarını sürdüren girişimcileri destekliyor.

Covid19’a karşı inovatif mücadele

Petrol Ofisi, iş birliği kapsamında İTÜ ARI Teknokent’in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ tarafından başlatılan ve www.destekbizden.org üzerinden hastane ve doktorlardan gelen taleplerin karşılandığı inisiyatifi de destekliyor. İlgili resmi kuruluşların da koordinasyonu ile yürütülen bu süreçte, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen; siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum ve UVC ışık ile oda ve hava sterilizasyon üniteleri gibi ürünler üretilerek dağıtımları sağlanıyor.

Doğrudan mücadeleye de imza attı

Türkiye’nin köklü ve en büyük şirketlerinden biri olarak Petrol Ofisi’nin İTÜ ile farklı alanlarda da iş birliği yaptığını hatırlatan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıla yaklaşan köklü geçmişi ile ülkemizin uluslararası prestije sahip güzide üniversitelerinden biridir. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan İTÜ Çekirdek ise, bugüne kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atmış, teknoloji gücünü ve kabiliyetini kanıtlamış, en önemli küresel girişimcilik merkezleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin Ofisi olarak biz de bu zorlu süreçte Türkiye’nin geleceğine yönelik yaptığımız desteklerin yanı sıra İTÜ ARI Teknokent gibi önemli bir paydaş ile Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde doğrudan kullanılacak malzeme ve cihazların geliştirilmesine, üretilmesine ve hatta dağıtılmasına yönelik bir iş birliğine imza atmaktan onur duyuyoruz. İş birliği ve desteğimiz ilerleyen dönemlerde de devam edecek” diye konuştu. Petrol Ofisi olarak, bu süreçte ülkemizin ve insanımızın yararına olan çalışmalara destek olmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Selim Şiper, dünya ve Türkiye olarak, yeniden güzel ve sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşılmasına dair inanç ve temennilerini dile getirdi.

‘İTÜ Çekirdek’te Geliştir, Dünyayı İyileştir’

Petrol Ofisi ile gerçekleştirilen iş birliğiyle ilgili açıklamada bulunan İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: “İTÜ olarak, Girişimcilik Merkezimiz İTÜ Çekirdek’te, yaklaşık üç hafta önce, ‘İTÜ Çekirdek’te Geliştir, Dünyayı İyileştir’ diyerek girişimcilere yönelik #FightCOVID19 çağrısını açtık. O günden bu yana bu dikeydeki her türlü probleme girişimcilerin ilgisi çok yoğun. Hepsi birbirinden heyecan verici bu projeler arasında COVID19'dan doğrudan veya dolaylı etkilenen hastaları, sahadaki sağlık çalışanlarını ve enfekte olmaktan korunmaya çalışan milyonları ilgilendiren harika girişim adayları var. İlk etapta 100’den fazla girişimci grubu başvurdu ve bunların %80’ini İTÜ Çekirdek kapsamına alarak, COVID19 ile ilgili ürün ve çözümler sunan girişimcileri, diğer girişimcilerimizle birlikte desteklemeye karar verdik.

Tam da bu süreçte, ülkemizin lider kuruluşlarından Petrol Ofisi, vizyoner bir yaklaşımla COVID19 ile ilgili ürün ve çözüm sağlayan ve çağrımıza yanıt veren girişimlere hibe sağlayarak destek olmak amacıyla paydaşımız oldu. Petrol Ofisi ile birlikte gücümüze güç katmanın ve bu önemli mücadelede daha fazla girişimciye daha etkili destek verecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kendilerine bize destek verdikleri ve İTÜ Çekirdek paydaş ekosistemine katıldıkları için çok teşekkür ederiz.

COVID19 ile mücadele sürecinde bu girişimlerin hayata geçmesi noktasında tüm ilgili yatırımcıların ilgisi ve kurumsal şirketlerin destekleri çok kıymetli. Tıpkı Petrol Ofisi gibi vizyoner kurumları İTÜ Çekirdek’e bekliyoruz” dedi.

www.itucekirdek.com üzerinden başvurular açık

COVID19 ile mücadele sürecinde teknolojik ürün veya hizmeti olan girişimler, İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi desteğiyle İTÜ Çekirdek girişimcisi olmak için www.itucekirdek.com adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.