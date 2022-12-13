Petrol Ofisi ve Chevron iş birliklerinin birinci yılını kutladı

Petrol Ofisi ile Chevron Brands International arasında Texaco markalı madeni yağların Türkiye’de üretim, satış ve pazarlamasını öngören iş birliğinde bir yıl geride kaldı.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin liderlerinden biri olan Petrol Ofisi, dünya enerji devlerinden Chevron Brands International ile yaptığı uzun soluklu iş birliğinde başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Küresel pazarlarda yaşanan sıkıntılara rağmen beklentilerin üstünde bir başarıya ulaşan bu önemli iş birliğinin birinci yılı özel bir buluşma ile kutlandı.

İstanbul’da Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen kutlamaya Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Chevron Avrupa Genel Müdürü ve Küresel Denizcilik Yağları Genel Müdürü Pat McCloud, Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ile her iki markanın yönetici ve çalışanları katıldı.

“Chevron Petrol Ofisi’ni bir üretim üssü olarak konumluyor”

Mehmet Abbasoğlu, şirket ile yıllardan beri gurur duydukları bir birlikteliklerinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye, Chevron’un Texaco markası çatısındaki farklı ürünler için kendi pazarı dışında üretim yatırımı yaptığı ilk pazar. Bu çok değerli bir doğrudan yabancı yatırım hamlesidir. Şirket bu işbirliği ile Petrol Ofisi’ni bir üs olarak konumlayarak yakın coğrafyaya yayılma merkezi olarak görüyor. Bu güvenin tesisinde hem şirketle 70 yılı bulan dostluğumuz hem de Petrol Ofisi Grubu’nun bölgesel gücü kritik role sahip. Birinci yılını keyifle kutladığımız iş birliğimizin köklenerek devam edeceğine inanıyoruz.”

“İki şirketin dostluğu 70 yıllık bir geçmişe sahip”

Pat McCloud da iki şirketin dostluğunun 70 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Şirket ile aramızdaki bu derin dostluk bizim için çok kıymetli. Biz ürünlerimizi üç marka altında pazarlıyoruz: Chevron, Texaco ve Caltex. Kurumsal renklerimiz olan siyah, kırmızı ve beyazın yanında, Petrol Ofisi’nin kırmızı ve beyazını birlikte görmek gurur verici. Şirketin pazar lideri konumunu sürdürmesini diliyor ve diğer pazarlarda rakiplerimizi geçmeyi ve bunu birlikte yapmayı arzu ediyoruz.”

“Chevron gibi bir partner ile çalışmaktan çok mutluyuz”

Sezgin Gürsu ise, Chevron ile yıllara dayanan iş birliklerine yeni bir halka daha eklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Şirketimiz, 1960’larda lisans anlaşmasıyla Texaco ile çalışmaya başladı. 2015 yılında ise, denizcilik yağları ile ilgili bir anlaşma yapıldı. Halen başarı ile devam eden bu anlaşma sayesinde denizcilik pazarında, madeni yağlarda çok başarılı olduk. Deniz yağlarındaki liderliğimizi Chevron ve Petrol Ofisi ürünleri ile aldık. En sonunda 2020 yılında yeni bir anlaşmaya daha imza atarak, başarılı iş birliklerimizi bir adım daha ileri taşıdık. Bu anlaşma ile Texaco markalı madeni yağların Türkiye’de üretim ve satışını üstlendik. Bu iş birliği anlaşması her iki şirket için de hem değer oluşturan hem de bu değeri artıran bir anlaşma oldu. Bu güzel iş birliğimizden ve Chevron gibi bir partner ile çalışmaktan çok mutluyuz. Bu uzun süreli bir anlaşma. Birinci yılını tamamladık ama eminim ki, daha uzun yıllar başarı ile devam edecektir.”

Yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Madeni Yağları’nın Derince’deki fabrikasında Kasım 2021 tarihinde başlayan ilk üretim süreci ile önce Texaco markasının dünyaca ünlü Havoline ve Delo motor yağları üretilmeye başlandı. Bu önemli iş birliği ile bir dünya devinin Türkiye pazarına girmesine öncülük eden şirket, sahip olduğu geniş dağıtım ve bayi ağı ile kısa sürede Texaco markalı ürünlerin, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmasını sağladı. Bununla birlikte eşzamanlı pazarlama ve tanıtım çalışmalarına hız vererek hem etkili fuarlarda hem de sahada Texaco ürünlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırdı. Bu kapsamda, ürünleri sahada bizzat ustalara anlatmak amacıyla başlatılan Texaco Roadshow ile kısa süre içinde Türkiye genelinde 25 ilde, 62 sanayi sitesi ziyaret edildi. 52 gün süren ve büyük ilgi gören roadshow ile Türkiye’nin farklı noktalarında 20 binin üzerinde ustaya ulaşılarak, Texaco ürünlerinin üstün nitelikli ürünleri ve sunduğu ayrıcalıklar yüz yüze anlatıldı.