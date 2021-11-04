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Petrol Ofisi, Türkiye'ye yatırım çekmeye devam ediyor

Ekonomi 04.11.2021, 10:47
Petrol Ofisi, Türkiye'ye yatırım çekmeye devam ediyor

ANKARA (AA) - Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan Petrol Ofisi'nin, marka gücü ve güvenilirliğiyle yurt dışından yeni yatırımların çekilmesine katkı sağlamaya devam ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi, Vitol Group'un bünyesine katılmasıyla birlikte, ürün ve hizmet noktasında yaptığı atılımlar, yatırımlar ve yeni iş birlikleriyle büyümesini sürdürüyor.

Petrol Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen, yurt dışından yeni yatırımların Türkiye gelmesine de önemli katkı sağlıyor.

Son olarak Vitol Group'un, Türkiye ve Petrol Ofisi'ne duyduğu güvenle Nisan 2019'da Türkiye'de hayata geçirdiği ikinci el araç alım-satım online ticaret platformu VavaCars, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'de kendi iş modelini kuran VavaCars, Petrol Ofisi güvencesi ve Petrol Ofisi istasyonlarındaki şubeleri ile hizmet vermeye başladı. Büyümesini sürdüren VavaCars, kurulduğu günden bu yana 10 binden fazla aracın alım ve satımını gerçekleştirdi. VavaCars, Türkiye'de öncüsü oldukları iş modelinde satışların yüzde 90'ını gerçekleştirdi.

VavaCars, son olarak uluslararası arenada çıktığı B Serisi yatırım turunda, Türkiye ve Pakistan'daki faaliyetlerini büyütmek için 50 milyon dolar yatırım topladı. VavaCars'ın son yatırım turuna, Duquesne Family Office LLC (kurucusu Stanley F. Druckenmiller), mevcut yatırımcı Vitol ve yeni bir yatırımcı daha katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, VavaCars'ın Türkiye'de kendi iş modelini kuran bir şirket olarak önemli bir başarı elde ettiğini kaydederek, "İstasyonlarımızda Petrol Ofisi güvencesi ile hizmet veren kardeş şirketimiz VavaCars’ın topladığı yatırımı çok değerli buluyoruz. Zira toplanan bu yatırım, aynı zamanda ülkemize ve potansiyeline duyulan güvenin de bir göstergesidir. Güvencemizle ve istasyonlarımızda ev sahipliğimizle elde edilen bu başarıya katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiper, Petrol Ofisi'nin aynı zamanda küresel arenada da bilinen, güvenilen, kabul gören güçlü bir marka olduğunu belirterek, "Son olarak pandemi koşullarına karşın Chevron gibi küresel bir marka ile Texaco ürünlerinin Türkiye’de üretimi ve satışına ilişkin gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bunun en somut örneklerinden biridir. Güvencemizi taşıyan kardeş şirketimiz VavaCars'ın topladığı yatırım da aynı zamanda uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve potansiyeline duyduğu güvenin, inancın bir göstergesidir. Biz de marka gücümüz ve sahip olduğumuz potansiyel ile doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye’ye çekilen uluslararası yatırımlara katkı sağlayabilmekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#petrol ofisi #vavacars #Vitol Group
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