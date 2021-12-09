Petrol Ofisi, Biyodizel Sanayi Derneği iş birliğiyle kullanılmış yemeklik yağları toplayacak

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi, Biyodizel Sanayi Derneği iş birliği ile temiz su kaynaklarının korunması amacıyla istasyonlarında kurduğu özel noktalarda kullanılmış yemeklik yağları topluyor. Petrol Ofisi'nin 31 istasyonunda başlatılan proje kapsamında, yıllık yaklaşık 45 bin litre kullanılmış yemeklik yağın toplanması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lisanslı atık bitkisel yağ toplayıcıları tarafından toplanan yağlar geri dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor.

Yapılan araştırmaya göre, 1 litre kullanılmış yemeklik yağ, yaklaşık 1 milyon litrelik içme suyunu kirletebiliyor. Türkiye'de yıllık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor ve bunun kızartma yağları gibi tüketilmeyen bölümünü ise her 100 kişiden 90'ı lavaboya dökerek atıyor.

Petrol Ofisi’nin 31 istasyonunda başlatılan proje kapsamında yıllık yaklaşık 45 bin litre kullanılmış yemeklik yağın toplanması hedefleniyor. Petrol Ofisi ve Biyodizel Sanayi Derneği iş birliğiyle toplanan yağlarla, yaklaşık 2,2 milyon kişinin içme suyunun temiz kalması sağlanacak.

Proje kapsamında tüketiciler kullanılmış yemeklik yağlarını, biriktirdikleri kapalı kaplarla birlikte seçili Petrol Ofisi istasyonlarında özel olarak oluşturulan toplama noktalarına atabilecekler. Bu noktalarda biriken yağlar, Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile düzenli olarak toplanarak, sonraki süreçte biyodizele dönüştürülecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, temiz su konusunun en önemli küresel sorunlardan olduğunu belirterek, "Yağların toplanması gibi önemli bir konuda, böylesine doğru bir çözüme hizmet etmekten, katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı da atık yağların toplanması ve değerlendirilmesinin döngüsel ekonomi alanında örnek olacağını belirterek, "Proje ile toplanacak bitkisel atık yağlar, biyodizele dönüştürüldükten sonra ithal ikamesi yaratacak, Türkiye'nin ulaşımında karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerjinin payının arttırılmasına imkan tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.