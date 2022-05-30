Petrol-İş’ten Çankırı’daki lastik fabrikasındaki grev kararı ile ilgili açıklama

Türkiye’nin en büyük lastik üretim kapasiteli fabrikalarından olan Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası’nda alınan grev kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Petrol-İş Sendikası Çankırı şube Başkanı Halil İbrahim Topcu, “Taleplerimiz lastik işçisine yakışır derecede karşılanmadığı sürece 15 Haziran sabahı bu aracı kullanmaktan, greve çıkmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar etmek istiyoruz” dedi.

Çankırı’da üretim yapan Türkiye’nin en büyük lastik üretim kapasiteli fabrikalarından Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası’nda Petrol-İş Sendikası ile 2 bin 100 çalışan adına yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadı. Petrol-iş Sendikası Sumitomo Rubber AKO Lastik Fabrikası’nda 15 Haziran’da başlayacak olan grev kararı aldıklarını açıklamıştı. Toplu iş sözleşmesinde sağlanamayan uzlaşmanın sebepleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Petrol-İş Sendikası Çankırı şube Başkanı Halil İbrahim Topcu, işçilerin taleplerinin karşılanmaması durumunda 15 Haziran sabahı greve çıkacaklarını söyledi.

Ocak ayından itibaren uzlaşma sağlanamadığını belirten Topcu, “Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası ile Petrol-iş Sendikası arasında Ocak ayından beri devam eden toplu iş sözleşme sürecinde 5 ayı geride bırakmamıza rağmen anlaşmaya varamadık. Sumitomo ile sendikamız arasında yapmış olduğumuz 2. toplu iş sözleşmemizdir. İlk sözleşmemizi 2020 yılı Ocak ayı başında imzalamıştı. Bu sözleşmemiz yeni örgütlendiğimiz bir fabrikada ilk olması hasebiyle kurucu bir sözleşmeydi. Şirketimizin de yatırım aşamasında olduğu ve büyümenin devam ettiği bir zamandı. İlk sözleşmede yarım kalan ya da uygulamada sıkıntı yaşadığımız maddeleri revize ederek, lastik işçisine yakışır bir ücret ve daha çalışılabilir bir ortam oluşturmak için Haziran 2021 tarihinde tüm çalışanlarımızla görüşüp öneri ve taleplerini alarak bir sözleşme taslak çalışması yaptık ve Aralık başında Sendika merkezimiz aracılığı ile şirketimize teslim edilerek sözleşme sürecimiz resmen başlamış ve 11 Ocak’ta ilk toplantımızı gerçekleştirmemizle birlikte süreç bu güne kadar gelmiştir. Biz taslağımıza, sözleşme başlangıç tarihi olarak 1 Ocak 2022 olarak belirledik ve belirlenecek yeni asgari ücret üzerine yüzde 48 zam talebinde bulunduk. Doğal olarak taslağımızı teslim ettiğimiz dönemde iyi bir zam oranı gibi olsa da asgari ücretin yükselmesi ile birlikte alım gücünün düşmesi ve gün geçtikçe daha da zamların artmasıyla alım gücünün iyiden iyiye erimesiyle asgari ücretin eskiye oranla çok daha aşağılarda kalması bizim çok fazla geri adım atmadan taleplerimizde ısrarcı olmamızı gerektirdi” dedi.

"Üretimi 10 dakika dahi durdurmadık ve grev lokavt sürecine uygun hareket ettik"

Grev kararı almalarına rağmen işçilerin üretmeye devam ettiğini belirten Topcu, “Fabrikamızın kurulduğu günden bu yana biz emekçiler olarak kaliteden ve kurallardan hiç taviz vermeden fedakarca çalıştık ürettik. Pandemi sürecinde dahi canımız pahasına tüm bulaş risklerini göze alarak canla başla hep çalıştık, ürettik. Bu günlerde bile üretmeye devam ediyoruz. 12 Mayıs’ta grev kararımızı almamıza rağmen bu güne kadar üretimi bilerek ve isteyerek 10 dakika dahi durdurmadık ve grev lokavt sürecine uygun hareket ettik. Sadece bu süreçte fazla çalışma kuralları yasa grev kişilerin muvafakatine bağlı olduğundan dolayı zaman zaman çalışanlarımız fazla çalışmaktan kaçınmışlardır. Şirketimize zarar verici hiçbir eylemimiz ve söylemimiz olmamıştır, sadece legal bir şekilde pasif eylemlerimiz devam etmektedir” diye konuştu.

"Greve çıkmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar etmek istiyoruz"

İşçilerin haklarını korumak için greve çıkacaklarını ifade eden Petrol-İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topcu, “Yılın ortasına gelindiği şu günlerde ekonomik kriz nedeniyle asgari ücretin tekrardan artışı konuşulmaya başlandığı bu dönemde bizim sendika olarak taleplerimizi karşılamadan bir sözleşme imzalamamıza olanak görünmemektedir. Ondan dolayıdır ki hep dediğimiz gibi Sendika olarak Grev bizim için bir Amaç değil araçtır. Taleplerimiz lastik işçisine yakışır derecede karşılanmadığı sürece 15 Haziran sabahı bu aracı kullanmaktan, greve çıkmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar etmek istiyoruz. Bu bir nankörlük, ekmek yediği kaba pislemek, fabrikayı kapattırmaya çalışmak da değil, tam tersine alın terinin karşılığını tam manasıyla alması, kendisini sadece ve sadece kaliteli bir lastik yapmak için şirketine bağlılığını artırma mücadelesidir” şeklinde konuştu.