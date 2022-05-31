Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!

Sabah saatlerinde petrol fiyatları, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatını büyük ölçüde azaltmak konusunda mutabakat sağlaması nedeniyle yükseldi. Bununla birlikte Çin'in finans ve teknoloji merkezi Şanghay'da kısıtlamaların kaldırılmaya başlanacağı duyuruldu bu durum da petrol fiyatlarının artmasını tetikledi.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nin başkanı Charles Michel, 27 üye ülke liderinin katıldığı iki günlük zirvenin ilk günkü oturumunun ardından Twitter’da, “Rusya’nın AB’ye petrol ihraç etmesini yasaklamak konusunda anlaşma sağlandı” dedi.

SABAH SAATLERİNDE PETROL FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

Sabah saatlerinde Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,5 artarak 123 doların üstüne yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1’in üzerinde yükselişle 118 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARININ AKARYAKIT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

TÜRKİYE'DE BENZİNİN LİTRESİ 25 TL'NİN ÜZERİNDE

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yeni yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25 TL’ye, Ankara’da 25,10 TL’ye, İzmir’de 25,11 TL’ye yükseldi.

Dolar/TL kurundaki sert yükseliş ve petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle son bir yılda benzinin fiyatı yüzde 224, motorinin fiyatı yüzde 239 arttı.