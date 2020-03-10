Petrol fiyatları piyasaları dalgalandırdı

Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık sonrası Suudi Arabistan petrol fiyatlarını düşürdü. Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından dünya borsaları alt üst oldu. ABD borsalarında işlemler durduruldu. Öte yandan geçtiğimiz gün dolar TL kuru petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak haftaya yukarı yönlü hareketle başladı. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mart petrol fiyatları…

PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Suudi Arabistan’ın kararı sonrası 31 liraya kadar düşen petrolün varil fiyatı yeni güne yukarı yönlü seyirle başladı. Yeni günde petrolün varil fiyatı 36 liraya kadar yükseldi. Fiyatlardaki toparlanma sonrası petrolün varil fiyatı 36 liradan serbest piyasada işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Petrol fiyatlarının çakılmasıyla birlikte 6 lira 20 kuruş seviyesine kadar yükselen dolar TL kuru gün içerisinde 6 lira 15 lira seviyesinde dengelendi. Dolar TL kuru yeni güne yani 10 Mart Salı gününe ise 6 lira 14 kuruş seviyesinden başladı.