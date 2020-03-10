Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
105325
ALTIN
328.003
DOLAR
6.1297
STERLİN
8.0159
EURO
6.9724

Petrol fiyatları piyasaları dalgalandırdı

Suudi Arabistan'ın Rusya ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası petrol fiyatlarını düşürmesi, ABD başta olmak üzere dünya borsalarını vurdu. Dolar TL kuru haftaya değer kazanarak başlarken Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı. Peki, petrol fiyatları neden düşüyor? Dolar TL kuru bugün ne kadar? İşte 10 Mart petrol varil fiyatı ve dolar TL kuru...

Petrol fiyatları piyasaları dalgalandırdı

Suudi Arabistan'ın Rusya ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası petrol fiyatlarını düşürmesi, ABD başta olmak üzere dünya borsalarını vurdu. Dolar TL kuru haftaya değer kazanarak başlarken Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı. Peki, petrol fiyatları neden düşüyor? Dolar TL kuru bugün ne kadar? İşte 10 Mart petrol varil fiyatı ve dolar TL kuru...

10 Mart 2020 Salı 09:26
8 Okunma
Petrol fiyatları piyasaları dalgalandırdı

Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık sonrası Suudi Arabistan petrol fiyatlarını düşürdü. Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından dünya borsaları alt üst oldu. ABD borsalarında işlemler durduruldu. Öte yandan geçtiğimiz gün dolar TL kuru petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak haftaya yukarı yönlü hareketle başladı. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mart petrol fiyatları…

PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Suudi Arabistan’ın kararı sonrası 31 liraya kadar düşen petrolün varil fiyatı yeni güne yukarı yönlü seyirle başladı. Yeni günde petrolün varil fiyatı 36 liraya kadar yükseldi. Fiyatlardaki toparlanma sonrası petrolün varil fiyatı 36 liradan serbest piyasada işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Petrol fiyatlarının çakılmasıyla birlikte 6 lira 20 kuruş seviyesine kadar yükselen dolar TL kuru gün içerisinde 6 lira 15 lira seviyesinde dengelendi. Dolar TL kuru yeni güne yani 10 Mart Salı gününe ise 6 lira 14 kuruş seviyesinden başladı.

Son Güncelleme: 10.03.2020 10:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hizmet ihracatı 2018'de % 9 artışla 33,8 milyar dolar oldu
Hizmet ihracatı 2018'de % 9 artışla 33,8 milyar dolar oldu
"Türk kekiğini yabancı ota kurban etmeyelim"
"Türk kekiğini yabancı ota kurban etmeyelim"
Petrol piyasası karıştı: Rusya ve Suudi Arabistan çekişme halinde
Petrol piyasası karıştı: Rusya ve Suudi Arabistan çekişme halinde

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim