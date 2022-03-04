Petrol Fiyatları Hız Kesmeden Yükseliyor

Rusya'nın Avrupa'ya sevk ettiği petrol ve doğalgaz arzında kesinti olacağı korkusuyla birlikte AB ve ABD'nin petrol akışına yaptırım uygulayacağı beklentisiyle petrol fiyatları hareket etmeye devam ediyor. Bunun birlikte Rusya’nın, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını ve termal kömürünün yüzde 60'ını sağlıyor olması da denklemi zorlaştıyor.

-Brent Petrol Fiyatı 120 Dolar Direncine Yönlendi-

Petrol Arzı Azalıyor

OPEC+, Mart ayında günlük 400.000 varil üretim artışını sürdürmeye karar verdiler. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'yı içeren Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyeleri, varil başına 100 doları aşan fiyatlardaki keskin artışı bastırmak için rezervlerinden 60 milyon varil ham petrol çıkarmayı kabul etti. Kanada bu hafta Rus petrol ithalatını sembolik bir hamleyle yasakladı.

Tüm bunlar, petrol fiyatlarına önemli bir yukarı yönlü ivme kazandırdı ve tansiyonun yükselmesi halinde petrol fiyatlar daha da yükselebilir.

Petrol Fiyatında Yükseliş Sürer Mi?

Enerjiye yaptırım uygulanmasa bile Rus ham petrolünü boykot etmeye başlamasıyla petrol varil başına 116 doların üzerine çıktı. Avrupa doğalgazı, %60'a varan artışla yeni bir rekor kırdı ve Avrupa’da endüstriyel elektrik kesintileri olasılığını bir kez daha yükseltti. İlerleyen süreçte anlaşmazlığın devam etmesi ana ham madde elektrik ve petrol olan endüstriler üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu kapsamda Avrupa’da yaşananlar son derece önemli olacak. Polonya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki rafinerileri için beş ek tanker satın almak için Aramco ile anlaştı. Deniz aşırı petrol sevkiyatı devam etmesi karşın süreçte uzaması durumunda petrol arz ve talep dengesinde bozulma devam edebilir.

Çin'in üst düzey hükümet yetkilileri, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklanan aksamalara ilişkin endişelerin yol açtığı enerji ve emtia arz güvenliğine öncelik verilmesi yönünde emirler yayınladı. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelerde petrol fiyatındaki hareketlilik yön tayin edecektir.