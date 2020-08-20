"Petrol bulduk" iddiası Tüpraş ve Petkim’ hisselerine tavan yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma #Tüpraş ve #Petkim hisselerini uçurdu.

Erdoğan, “Cuma günü bir müjdeyi inşallah tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrası piyasada, “Türkiye aşıyı buldu ve Türkiye petrol buldu” şeklinde yorumlara neden oldu. Bu yorumların etkisiyle Petkim hisseleri tavan kademesinde 5 milyona yakın alımla yüzde 10 prim yaparak 4.23 lira oldu.

Aynı şekilde Tüpraş da yoğun alımlara sahne oldu. Saat 16.55 itibarıyla yüzde 8 prim yapan Tüpraş hisseleri 85.95 liradan işlem görüyor.

Saat 17.00'dan sonra hisselerin gevşemeye başladığı gözlendi. Saat 17.21 ibirayıla yüzde 8 primli Petkim hisseleri 4.16 liradan, yüzde 5 primli Tüpraş hisseleri ise 83.65 liradan işlem gördü.

Kapanışta Petkim yeniden tavan olurken, Tüpraş yeniden 85.95 lira oldu.