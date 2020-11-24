Petrol analizi

Kovid19 aşı çalışmalarına yönelik oluşan iyimser ile küresel piyasalarda ekonomilerin toparlanabileceği iymserliği arttı. Bu iyimserlikten pozitif etkilenen petrol fiyatlarında ise yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Bu hareketlenmeler ile geçtiğimiz haftayı kazanç ile kapatan petrol yukarı yönlü hareketlenmelerine yeni haftanın ilk işlem gününde de bir miktar devam etti. Bu hareketlenmeler ile yaklaşık olarak son 3 ayı aşkın sürenin en iyi seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleşti. Sadece Kasım ayına baktığımızda bile petrol fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde değer kazanımları gerçekleştiği görülüyor. Diğer yandan özellikle Asya kanadında petrol taleplerinin iyileşmesi fiyatları destekleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Haftanın ikinci işlem gününde Brent petrolü teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 47.90 – 49.51 – 51.35 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 46.01 – 44.86 – 42.67 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.