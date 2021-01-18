Petrol analizi

Son haftalarda gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlenmeler ile dikkatleri üzerine çeken petrol fiyatları, geçtiğimiz haftayı bir miktar kayıp ile kapattı. Fakat buna rağmen petrol fiyatları yaklaşık olarak son 10 ayın en iyi seviyeleri yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Joe Biden’ın mali teşvik paketi konusunda ayrıntılı açıklamaları ve Fed Başkanı Powell’ın varlık alım programına devam edileceği yönündeki açıklamaları petrol fiyatlarına olumlu yansımıştı. Bu gelişmelerin küresel petrol taleplerini yukarı çekebileceği beklentisi oluştu. Diğer yandan geçtiğimiz haftanın son günlerinde dolar endeksinde yaşanan toparlanma ve yukarı yönlü hareketlenmeler emtialar üzerinde bir miktar baskı oluşturdu ve fiyatlarda gevşemeler yaşandı. Diğer yandan ABD’de Baker Hughes’un yayımladığı haftalık veriler izlendi. Verilere göre; Amerika’da 15 Ocak’ta son bulan haftada petrol sondaj kule sayısı 12 adet arttı ve 287 rakamına ulaşıldı. Yeni haftanın ilk işlem gününde Brent petrolü teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 55.00 – 56.09 – 57.65 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 53.20 – 51.73 – 50.34 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.