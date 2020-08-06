Petlas çiftçilere destek oluyor

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası PETLAS, zirai ürün grubu kategorisinde de en çok tercih edilen markalar arasında yerini alıyor. Tarımın geliştirilmesine yönelik büyük projelerde üzerine düşen sorumlulukları her zaman yerine getiren PETLAS, yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği tarım lastikleriyle, tarım makinesi ve traktör üreticilerinin de orijinal ekipman olarak tercih ettiği marka olma özelliği taşıyor.

Zirai ürün, zirai ekipman ve traktör grubunda PETLAS’ın yanı sıra, Starmaxx ve Harvester markalarıyla da geniş bir gamı sunuluyor. PETLAS, bu alanda Türkiye’de ürün çeşitliliğinde lider olarak konumlanıyor.

Çiftçinin hayatını kolaylaştıran iş birlikleri

PETLAS’ın farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri, çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlıyor. Çiftçiler PETLAS ürünlerini, İş Bankası İmece Kart ile 6 ay, DenizBank Üretici Kart ile 5 ay, TEB Harman Kart ile 5 ay, Vakıfbank Tarım Kart ile 4 ay boyunca faizsiz dönem avantajından yararlanarak temin edebiliyor.

PETLAS’ın Tarım Kredi ve Pancar Kredi Kooperatifleri ile imzalamış olduğu anlaşmalı tedarikçi anlaşmaları sayesinde, kooperatif üyesi çiftçiler PETLAS ürünlerini kurum aracılığı ile temin edebiliyorlar.

PETLAS’ın çiftçilere desteği, sadece satın almayı değil, kullanım zamanını da kapsıyor. PETLAS, çiftçilerin lastik konusunda ihtiyaçlarına yönelik teknik destek veriyor. PETLAS’ın deneyimli zirai ürün destek ekibi, PETLAS, Starmaxx ve Harvester ürünlerini kullanan tüm çiftçilere yerinde teknik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Küresel rekabetin başarılı Türk markası

Farklı coğrafyalarda 110’dan fazla ülkeye, yılda 210 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’nin en büyük lastik ihracatçısı olan PETLAS, tarım lastikleri sektöründe küresel rekabetin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

ını engellemek ve düşük yakıt tüketimine sahip lastikler üretmek için adımlar atıyor.