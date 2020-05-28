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Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sırasında da Türk sanayicisinin güvenilir tedarikçisi olmayı sürdüren Petkim, yılın ilk çeyreğinde STAR Rafineri’nin sağladığı sinerjiyle toplam üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artırarak 802 bin tona yükseltti. Global piyasalardaki daralma, kurdaki yüksek volatilite ve ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen Petkim, satış hasılatında ise 2,8 milyar TL’ye ulaştı.

Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sırasında da Türk sanayicisinin güvenilir tedarikçisi olmayı sürdüren Petkim, yılın ilk çeyreğinde STAR Rafineri’nin sağladığı sinerjiyle toplam üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artırarak 802 bin tona yükseltti. Global piyasalardaki daralma, kurdaki yüksek volatilite ve ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen Petkim, satış hasılatında ise 2,8 milyar TL’ye ulaştı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:17
2014 Okunma
Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, Kovid-19 pandemisine bağlı olarak global çapta yaşanan talep daralmasına karşın, yılın ilk çeyreğinde başarılı finansal sonuçlara imza attı. Petkim; STAR Rafineri ile sağlanan sinerji sayesinde yeni tip koronavirüs salgınının en yaygın olduğu süreçte dahi üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artırarak 788 bin tondan, 802 bin tona çıkardı. Türk sanayicisinin güvenilir tedarikçisi Petkim’in toplam satış hasılatı ise geçen yılın aynı dönemine yakın bir seyir izleyerek 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

ESAS FAALİYET KÂRI 132,8 MİLYON TL

Ekonomilerde ağır tahribat yaratan Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde pek çok petrokimya ve rafineri tesisi üretime ara verirken Petkim, üretim ve ticari faaliyetlerine hız kesmeden yüksek kapasiteyle devam ediyor. Petkim, bu dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye’nin ihtiyacı olan tıbbi malzeme ve ambalaj hammaddeleri üretimine yoğunlaşarak talepleri karşılamak için 7 gün 24 saat kesintisiz üretimi sürdürüyor. Petkim, petrokimya sektöründeki bazı ürün türlerinde yaşanan talep daralması, kurdaki hareketlilik ve ürün fiyatlarındaki düşüş gibi olumsuz gelişmelere karşın esas faaliyet kârında 132,8 milyon TL’yi yakaladı.

‘GÜÇLÜ NAKİT POZİSYONUMUZU KORUDUK’

Petkim’in ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Kovid-19 pandemisi döneminde likiditeyi sağlamanın büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Yılın ilk çeyreğinde toplam satışlarımız 2,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş gösterse de tüm sektörlerin içinde bulunduğu zorlu süreç düşünüldüğünde aslında önemli bir başarı. Kurdaki volatiliteye, piyasalardaki daralmaya ve Kovid-19 etkisine rağmen satış hasılatında geçen yıla çok yakın bir rakamı yakalamak bu açıdan önemli. İlk çeyrekte bilançomuzda toplam varlıklarımızı artırırken kısa vadeli yükümlülüklerimizi 682 milyon TL azaltarak uzun vadeli yükümlülüklere dönüştürdük ve güçlü nakit pozisyonumuzu korumayı başardık” diye konuştu.

STAR RAFİNERİ, PETKİM’E GÜÇ KATTI

Petkim’in finansal sonuçlarında, STAR Rafineri ile olan entegresyonun önemli bir rol oynadığını da ifade eden Mammadov, “Dünya genelinde yaşanan kısıtlamalar ile pek çok şirket hammadde sıkıntısı yaşarken biz ihtiyacımız olan naftayı STAR Rafineri’den, sorunsuz ve yüksek kalitede temin ediyoruz. Türkiye’nin iki büyük devinin birbirine entegre bir yapıda faaliyet göstermesinin ne kadar etkili olduğunu Kovid-19 salgını sırasında daha iyi gördük ve bunun avantajını yakaladık. Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, her zaman olduğu gibi bu süreçte de güçlü yapısını korudu” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞLICA GÖSTERGELER

Q1 2020

Q1 2019

Değişim

Fark

Net Satışlar (milyon TL)

2.766

2.832

-2%

-66

Brüt Kâr (milyon TL)

205

334

-39%

-129

Brüt Kâr Marjı (%)

7,4%

11,8%

-4,4

Net Kâr (milyon TL)

-10

144

-107%

-154

Net Kâr Marjı (%)

-0,4%

5,1%

-5,4

FAVÖK (milyon TL)

205

338

-39%

-133

FAVÖK Marjı (%)

7,4%

11,9%

-4,5
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