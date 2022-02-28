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Petkim 2021 yılında 5,5 milyar TL ile 57 yıllık tarihinin net kar rekorunu kırdı

Petrokimya ürünlerinde talep artışıyla birlikte arz kısıtlarının da yaşandığı bir dönemde ürün portföyündeki çeşitlilik ve kesintisiz üretim, Petkim’e hem dolar hem TL bazında net kâr rekoru getirdi. Şirket 2021 yılını 5,5 milyar TL net karla kapattı.

Ekonomi 28.02.2022, 09:35
Petkim 2021 yılında 5,5 milyar TL ile 57 yıllık tarihinin net kar rekorunu kırdı

Petrokimya ürünlerinde talep artışıyla birlikte arz kısıtlarının da yaşandığı bir dönemde ürün portföyündeki çeşitlilik ve kesintisiz üretim, Petkim’e hem dolar hem TL bazında net kâr rekoru getirdi. Şirket 2021 yılını 5,5 milyar TL net karla kapattı.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, 2021 yılını hem dolar hem TL bazında net kâr rekoru ile tamamladı. Şirket 2021 yılı sonunda 5,5 milyar TL’lik net kâr elde etti. Şirket, 2021 yılı toplamında satışlarını 2020 yılına göre yüzde 137 artırarak 28,7 milyar TL’ye yükseltti.

Şirket bu başarısında, geniş ürün portföyüyle yaptığı üretimin etkili olduğunu belirten SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “2020 gibi 2021 yılında da hijyen ihtiyacının artması, özellikle ambalaj malzemelerine olan talebi yüksek tuttu. STAR Rafineri’nin kesintisiz üretime devam etmesinin de verdiği katkıyla Petkim’in kapasite kullanım oranı 2020’deki yüzde 87,9’dan 2021’de yüzde 92,6’ya çıktı. STAR Rafineri’nin ne kadar doğru bir yatırım olduğu da böylece bir kez daha ispatlanmış oldu. Pandemideki kısıtlamalara rağmen özellikle ihracat yapan yerli üreticinin üretimlerinin aksamaması için ürün sağlamaya devam ettik” diye konuştu.

Üretimden satışların yanı sıra ticari satışlarını da önceki döneme göre artıran şirkette ticari satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 33’ü geçti ve ticari satışlardan 65 milyon dolar kâr elde edildi.

2020 yılını, pandeminin etkileri ile ilgili o zamanki belirsizliklere hazırlıklı olmak için likiditeyi güçlü tutma yılı olarak geçirdiklerini, 2021 yılında ise likiditeyi optimize ederek finans masraflarını azaltma yoluna gittiklerini ve böylece kısa vadeli borçlarını bir önceki yıla göre 460 milyon dolar azalttıklarını aktaran Mammadov, “2021 yılında etkin finansal risk yönetimi sergileyerek net faiz masrafımızı da azalttık. Bu başarıya katkı sunan diğer bir husus, 2016 yılından itibaren başlayan değer üretme ve optimizasyon inisiyatifleri programımızı 2021’de de güçlendirerek devam ettirmemiz” açıklamasında bulundu.

“1,1 milyar TL’lik kurumlar vergisi ile ülke ekonomisine katkımız sürdü”

Mammadov sözlerine şöyle devam etti: “Üretimden satışların yanında ticari satışlarımızın da arttığı bu dönemde şirket olarak imza attığımız güçlü performansın yanı sıra elde ettiğimiz yıllık karımız üzerinden tahakkuk edilen 1,1 milyar TL’lik kurumlar vergisi ile ülke ekonomimiz için de önemli bir finansal değer ürettik. Tüm bu başarılara imza atarken faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını ortaya koyan global ESG derecelendirmesinde de kategorimizde dünyanın ilk 10 şirketi arasına girmeyi başardık. Küresel piyasalarda olumsuz şartların sürdüğü bir dönemde gerek ekonomik başarılarımız gerekse sürdürülebilirlik hedeflerimizde ortaya koyduğumuz performansın her zamankinden daha büyük anlam taşıdığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mammadov, 2021 yılı için sevindirici bir gelişmenin de sahip oldukları stratejik yatırım teşvik belgesinin süresinin ve tutarının artması olduğunu belirtti.

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