Perakendede Kasım indirimleri

Perakende zinciri CarrefourSA, kasım ayında müşterilerini ‘Efsane Fırsatlar’la buluşturduğunu duyurdu.

Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen perakende zincirlerinden Carrefour Grubu ile Türkiye’nin en köklü topluluklarından Sabancı Holding iştiraki CarrefourSA, kasım ayı boyunca mağazalarında, carrefoursa.com’da ve CarrefourSA mobil uygulamasında gıdadan elektroniğe, hijyenden ev aletlerine kadar binlerce üründe ‘Efsane Fırsatlar’ kampanyasını başlattığını duyurdu.

Yüzde 60’a varan fiyat indirimleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Doğrusu CarrefourSA” sloganıyla doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata güvenilir bir şekilde müşterilerine ulaştırmayı hedefleyen CarrefourSA’nın Efsane Fırsatlar kampanyasında binlerce üründe yüzde 60’a varan indirimler müşterileri bekliyor. Türkiye’de 44 ilde 850 mağazasında, müşterilerin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir noktadan karşılamalarını sağlayan marka, ‘Efsane Fırsatlar’ kampanyasında uygun ödeme avantajları ve Türkiye’nin her yerine kargo hizmetleri de sunuyor.