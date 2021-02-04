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Perakendede ciro 40 milyar lirayı buldu, istihdam 100 bini aştı

TPF Başkanı Ömer Düzgün, 2020 yılında yerel zincirlerin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Düzgün; "Geçen yıl yaklaşık 8 bin hemşerimize daha iş imkanı sağladık. Ne mutlu ki istihdamda 100 bin barajını aştık, ciromuz ise 40 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl sektörümüzde verimlilik ön planda olacak” dedi.

Ekonomi 04.02.2021, 15:01
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Perakendede ciro 40 milyar lirayı buldu, istihdam 100 bini aştı

TPF Başkanı Ömer Düzgün, 2020 yılında yerel zincirlerin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Düzgün; "Geçen yıl yaklaşık 8 bin hemşerimize daha iş imkanı sağladık. Ne mutlu ki istihdamda 100 bin barajını aştık, ciromuz ise 40 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl sektörümüzde verimlilik ön planda olacak” dedi.

Gıda perakendesi sektörü cirosu 2020 yılında 40 milyar TL’ye ulaşırken istihdam 100 bini aştı. Sektör 2021 yılında yüzde 15 büyüme hedefliyor. Perakende sektörünün önemli ve en büyük çatı örgütü konumunda olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2020 yılını değerlendirerek, 2021 yılı hedeflerini paylaştı. Son 2 yıldır gıda perakendesinin önemli bir sınav verdiğini belirten Ömer Düzgün; “2020 ülkemiz ve dünya açısından zor bir yıldı. Bir yıldır Kovid-19 ile savaşıyoruz. Pandemi yüzünden yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı; tedavisi devam edenlere ise acil şifalar diliyoruz. Temennimiz pandemi sürecinin en kısa sürede sona ermesi. Yerel zincirler olarak, pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren üst düzey hijyen ve güvenlik önlemleriyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, en sağlıklı ve eksiksiz biçimde karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yerel zincirlerin 2020 yılındaki çalışmalarını değerlendiren Düzgün, “Rekabet tüm sektörler için güzeldir. Ancak bizim sektörümüzde yaşanan ve perakende yasasında var olan eksik ayaklar nedeniyle işletme sahiplerini epey zorlamaya başladı. Hacmin küçülmesi, marketlerin küçülmesine, market birleşmelerine ya da işletme sahibinin sektörden çekilmesine neden oluyor. Buna rağmen yerel zincirler olarak ülkemize pek çok açıdan katma değer sağlamaya devam ettik. Vatandaşlarımıza Türkiye genelinde 5 ve üzeri toplam 5 bin 500 markette hizmet veriyoruz. Gıda perakendesinde sektörün neferi olmaya devam ediyoruz. 2020’de en büyük büyümeyi istihdamda elde ettik. Geçen yıl yaklaşık 8 bin hemşerimize daha iş imkanı sağladık. Ne mutlu ki istihdamda 100 bin barajını aştık, ciromuz ise 40 milyar TL’ye ulaştı.”

“2021 yılında hedefimiz yüzde 15 büyümek”

Halen devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle marketlerin açılış-kapanış saatlerinde yaşanan değişiklikler, hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları, market içerisinde salgının yayılımının önüne geçmek için hayata geçirilen kısıtlamalar nedeniyle tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında değişim yaşandığını belirten Ömer Düzgün; “TPF’ye bağlı 14 bölgedeki PERDER üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda geçen yıl müşteri sayımızda yüzde 30 azalma yaşandığını ölçümledik. Vatandaşlarımız hafta sonu dışarı çıkmak yerine alışverişlerini toplu yapmaya başladı. Müşteri sayısında yüzde 30 azalma yaşarken, sepet ortalaması bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 arttı. 2021 yılında, bu göstergeleri dikkate alarak ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde planlamalar yaparak yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

“Üyelerimizin yüzde 50’si e-ticaret hizmeti veriyor”

Konoravirüs endişesi karşısında tüketicilerin değişen alışveriş alışkanlıkları için TPF üyelerinin hızlı hareket ederek e-ticaret yatırımını hayata geçirdiğini beliren Ömer Düzgün; "Türkiye’nin tüm bölgelerinde üyelerimizin yüzde 50’si internet üzerinden satışa başladı. Diğer üyelerimiz de alt yapı yatırımına bu yıl devam edip en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. 2020 yılında yaptığımız dijital ve teknoloji alanında yaptığımız yatırımlar bize yeni şube açmada ekstra gider kalemlerine gerek duymadan fiziki büyüme sağlama olanağı tanıdı. Bu yıl e-ticaret yatırımının haricinde teknoloji, mobil uygulama, dijitalleşme, fayda odaklı yatırımlara devam edeceğiz. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz geniş ürün çeşidimizin yanı sıra marketlerimizde kurduğumuz düzen, görsel açıdan da göze hitap eden tasarım. Bu yıl mağaza içi dekorasyon, demirbaş yenileme yatırımlarımız devam edecek. Öte yandan üyelerimiz arasında Gross Market alanında dönüşüm yapmaya hazırlananlar var. Bu alandaki başarılı dönüşümleri önümüzdeki süreçte paylaşacağız. 2021’de verimlilik odaklı, maliyetleri düşürücü projeler geliştirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
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