Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre zincir mağazalar satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı’nın sistemine aktaracak.