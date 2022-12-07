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Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre zincir mağazalar satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı’nın sistemine aktaracak.
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre zincir mağazalar satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı’nın sistemine aktaracak.
Ekonomi 07.12.2022, 00:09
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre zincir mağazalar satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı’nın sistemine aktaracak.