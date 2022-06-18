Perakende sektörü pandeminin izlerini siliyor

ECCO Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, perakende sektörünün 2022 yılında geçtiğimiz yıla göre çok iyi başladıklarını belirterek, “Türkiye bu yılın ilk 5 ayında turist yoğunluğu kaynaklı perakende sektöründe ciddi ivme yakaladı. 2021 yılı bizim en iyi yılımızdı ama 2022 yılı ilk 5 ayda, 2021 yılındaki işimizi yaptık. Türkiye’de perakende ve servis olarak Avrupa’dan çok iyi durumdayız” dedi.

100 farklı ülkede satış noktası bulunan ve 60 farklı ülkeden 21 bin 400 çalışanı bulunan Danimarkalı ayakkabı markası ECCO’nun Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, perakende sektörünü değerlendirdi. Türkiye’nin Avrupa’ya kıyasla perakende ve servis hizmeti olarak iyi durumda olduğunu belirten Erda, “2021 yılı bizim en iyi yılımızdı ama 2022 yılı ilk 5 ayda, 2021 yılındaki işimizi yaptık. Türkiye’de perakende ve servis olarak Avrupa’dan çok iyi durumdayız. Bu sistemi diğer ülkelerde olan mağazalarımızda da uygulamaya çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye’de perakende ve servis olarak Avrupa’dan çok iyi durumdayız”

Türkiye’de 2022 yılında ekonominin kötü gittiği düşünülebilir olsa da perakende sektörünün iyi gittiğini ifade eden Deniz Erda, “Kendi rakamlarımıza konuşuyorum ama genel olarak baktığınızda iyi gidiyor. Yurt dışında ise bölgesel olarak değişiyor. Genel olarak bakıldığında dünya enflasyonla karşılaşırken işlerde olumsuz etki oluşturuyor. Türkiye genelinde baktığımız zaman turist anlamında ivme yakaladığı için başarılı grafik çiziyor. Biz marka olarak büyümeye devam ediyoruz. 2014’de 4 mağaza ile başladığımız serüvenimiz bugün 18 mağazaya ulaştı. Sistemimizi diğer ülkelerde olan mağazalarımızda da uygulamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.