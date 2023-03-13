Perakende satış hacmi yıllık yüzde 33,9 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 42,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 23,6 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 5,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,1 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 123,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 118,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 140,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 84,6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 10,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4 arttı.

Perakende Satış Endekslerinin hesaplanmasında Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiştir. Bu nedenle, 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 6,25’tir.