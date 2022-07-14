Perakende satış hacmi yıllık yüzde 20,8 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,9 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 7,8 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 139,9 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 139,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 98,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 138,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 235,0 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 4,1 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,7 arttı.