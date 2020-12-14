Perakende satış hacmi yıllık %12,0 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %14,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %12,8, otomotiv yakıtı satışları %6,5 arttı.



Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Ekim 2020





Perakende satış hacmi aylık %4,2 arttı



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,7, otomotiv yakıtı satışları %2,7 arttı.



Perakende satış hacmi aylık değişim oranı (%), Ekim 2020





Perakende satış hacmi sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), Ekim 2020







Perakende ciro yıllık %24,3 arttı



Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %28,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %28,9, otomotiv yakıtı satışları %6,0 arttı.



Perakende ciro yıllık değişim oranı (%), Ekim 2020





Perakende ciro aylık %4,4 arttı



Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %4,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,2, otomotiv yakıtı satışları %2,1 arttı.



Perakende ciro aylık değişim oranı (%), Ekim 2020





Perakende ciro sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), Ekim 2020



