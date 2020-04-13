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Perakende satış hacmi yıllık %10,6 arttı

Perakende satış hacmi yıllık %10,6 arttı

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
2008 Okunma
Perakende satış hacmi yıllık %10,6 arttı

Perakende satış hacmi yıllık %10,6 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %14,7, otomotiv yakıtı satışları %1,8 arttı.

Perakende satış hacmi yıllık %10,6 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %14,7, otomotiv yakıtı satışları %1,8 arttı.

Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Şubat 2020


Perakende satış hacmi aylık %1,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları %1,9 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık değişim oranı (%), Şubat 2020


Perakende satış hacmi sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), Şubat 2020


Perakende ciro yıllık %21,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %25,2, otomotiv yakıtı satışları %8,3 arttı.

Perakende ciro yıllık değişim oranı (%), Şubat 2020


Perakende ciro aylık %2,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları %4,3 azaldı.

Perakende ciro aylık değişim oranı (%), Şubat 2020


Perakende ciro sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), Şubat 2020

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