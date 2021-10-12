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Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,3 arttı

Perakende satış hacmi 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Ekonomi 12.10.2021, 10:06
Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,3 arttı

Perakende satış hacmi 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,0 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,3 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 37,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 33,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 43,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,7 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 1,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.

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