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Perakende dünyasını büyük yenilikler bekliyor: ‘Metaverse’ perakendeyi nasıl değiştirecek?

Son dönemde Facebook’un adını ve stratejisini değiştirmesiyle gündeme gelen ‘metaverse’ yani sanal evren, perakende dünyasını da değiştirecek. Şimdilik en erken 10 yılda kurulması beklenen bu dijital evrende otomobiller yarış pistinde kullanılıp satın alınacak, mobilyalar artırılmış gerçeklikle evlere uygulanacak. Markalar sanal mağazalar satın alıp tüketicilere hem dijital hem fiziksel ürünler satacak…

Ekonomi 04.11.2021, 16:46
Perakende dünyasını büyük yenilikler bekliyor: ‘Metaverse’ perakendeyi nasıl değiştirecek?

İnsanları ortak bir sanal dünyada buluşturacak sistemi ifade eden ‘metaverse’ yani sanal evren (öteevren), Facebook’un (Meta) adını ve stratejisini değiştirmesiyle yeniden tartışılmaya başlandı. Peki metaverse perakende dünyasını nasıl dönüştürecek? Şimdilik en erken 10-15 yılda kurulması beklenen bu dijital evrende otomobiller yarış pistinde kullanılıp satın alınacak, mobilyalar artırılmış gerçeklikle evlere uygulanacak. Markalar sanal mağazalar satın alıp tüketicilere hem dijital hem fiziksel ürünler satacak.

Yapay zekâ tabanlı çoklu kanal perakende uygulama yönetimi çözümleri sunan yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People’a göre perakendeyi yeniliklerle dolu yıllar bekliyor. REM People’ın CEO’su Bülent Peker, tüm sanal dünyaların bir araya gelmesiyle oluşan bu paralel gerçekliğin hayallerle sınırlı olduğunu söylüyor. İnsanların hayal edebileceği her şeyi yapabileceği bu evrenin yüz milyarlarca dolarlık ticarete ev sahipliği yapması bekleniyor. Bülent Peker, metaverse ile birlikte perakende dünyasını bekleyen yenilikleri şöyle anlatıyor:

Sanal dünyanın sanal ürünleri

Moda ve dekorasyon markaları bu yeni evrende artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanacak. Kıyafetler ve mobilyalar artırılmış gerçeklikle evlere uygulanacak. Bunun yanında bu sanal dünyada da kişiler ve evler için sanal ürünler satılacak. Şimdiden bazı markalar bu sanal ürünlere satmaya başladı bile.

Markalar sanal mağazalar alacak

Geleceği gören markalar sanal mülk satın alacak ve marka varlıklarını ve deneyimlerini geliştirmek için kullanacak. Zamanını iki farklı dünya arasında bölen tüketicilere hem dijital hem de fiziksel ürünler satacaklar. Geciken markaların gerçek dünyada ve eski internetteki gettolarda sıkışıp kalması bile mümkün.

Çoklu kanal genişleyecek

Yeni dünyada müşteriler internette gezindikleri gibi sorunsuz şekilde mağaza vitrinlerini ziyaret etmeyi ve metaverse'te ürün aramayı bekleyecek. Her perakendeci, sanal olarak satın alınan ürünlerin hızlı şekilde ‘gerçek dünya’da yerine getirilmesini destekleyen güçlü bir çoklu kanal yapısına ihtiyaç duyacak.

Gerçek dünyadan sanala promosyon

Fiziksel ürünlerin ve fiziksel mağazaların, ambalaj ve tabelalara gömülü QR kodları ve artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri ile sunulana benzer şekilde metaverse ile bağlantıları olacak. Müşteriler, fiziksel dünyada saklı metaverse ödüllerini avlayabilecek.

Önce pist sonra satın alma

Bugün statik olarak mağazalardan otomobil satın alınırken metaverse’te bir galeriden seçilen otomobil ünlü bir yarış pistinde kullanıldıktan sonra satın alınabilecek. Aracın tüm özellikleri sanal dünyada gerçek gibi incelenebilecek.

‘Derin öğrenmeye başladık’

Yeni nesil perakende analitiği çözümleri üreten bir teknoloji şirketi olarak, 2021 yılında yapay zekâ tabanlı derin öğrenme aşamasına geçtik. Tamamen Türkiye’de gerçekleşen Ar-Ge çalışmalarıyla ilk kez yapay zekayı tak-çalıştır ürün haline getirip perakende sektörünün hizmetine sunacağız. Gelişmiş analitik alanında daha önce insan eliyle 10-12 haftada yapılabilen analizler, REM Yapay Zekâ Platformu (Rem inTelligence) altında birkaç saat içerisinde gerçekleştirilebiliyor olacak. Biz de perakende dünyasını geleceğe hazırlayacağız.

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