banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin'e neler oluyor?
Bitcoin'e neler oluyor?
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
İstanbul Boğazı için kritik uyarı
İstanbul Boğazı için kritik uyarı

“Perakende çok acil ‘ekonomik aşı’ bekliyor”

BMD Başkanı Sinan Öncel, cirolardaki büyük kayba rağmen kiralar, genel giderler ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle perakende sektörünün bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğunu vurguladı. Öncel, “Eğer önerilerimize kulak verilmez ve acil ‘ekonomik aşı’ yapılmaz ise yakın gelecekte birçok markamızı maalesef kaybedebiliriz” dedi.

Ekonomi 11.01.2021, 11:17
9
“Perakende çok acil ‘ekonomik aşı’ bekliyor”

BMD Başkanı Sinan Öncel, cirolardaki büyük kayba rağmen kiralar, genel giderler ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle perakende sektörünün bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğunu vurguladı. Öncel, “Eğer önerilerimize kulak verilmez ve acil ‘ekonomik aşı’ yapılmaz ise yakın gelecekte birçok markamızı maalesef kaybedebiliriz” dedi.

Salgın nedeniyle dünyada pek çok markanın iflas ettiği ya da küçüldüğü 2020 yılı, Türk perakende sektörü için de zor geçti. Verilen bilgiye göre Türkiye’de market, elektronik ve mobilya gibi sınırlı birkaç kategori dışında perakende ciroları ortalamada 2019’un yüzde 60’ına ancak ulaşabildi. Bazı kategoriler için ‘yılın kurtarıcısı’ olarak görülen Aralık ayında ise sektör ortalamada yüzde 50 ciroyu bile zor yakaladı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, cirolardaki dramatik kaybı, dernek üyeleri arasında yaptıkları Aralık ayı anketinin de çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu bildirdi. Öncel, çok acil ‘ekonomik aşı’ yapılmaması halinde yakın gelecekte birçok markanın kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

“Bazı mülk sahipleri indirim bir yana yeni yılla birlikte zamlı fatura gönderdi”

Olağanüstü bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Öncel, perakendenin sorununun normal dönemin şartları ve kurallarıyla çözülemeyeceğinin altını çizdi. Almanya’da yüksek yargının kira indirimini tartıştığını hatırlatan Öncel, Türkiye’de ise özellikle caddelerde bazı mülk sahiplerinin indirim bir yana 2021 ile beraber zamlı kira faturaları gönderdiklerini bildirdi. Öncel, perakende için acil olarak uygulanmasını istedikleri ve ‘ekonomik aşı’ olarak adlandırdığı önerilerini şöyle sıraladı:

“Salgın koşulları devam ettiği dönem boyunca mülk sahiplerine önümüzdeki yıllarda kayıplarını telafi edici vergi muafiyetleri sağlanarak, mağaza kiralarında yüzde 50 indirim yapılmalı.

Ticaret Bakanlığımızın gündeminde bulunan Genel Gider Yönetmeliği bir an önce çıkarılmalı.

Zarar eden mağazadan bir ay önceden bildirimde bulunmak şartı ile tazminatsız çıkış hakkı verilmeli.

Kiralamalarda KDV ve stopaj oranları sıfırlanmalı.

Özetle söylemek gerekirse cirolardaki büyük kayba rağmen kiralar, genel giderler ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle sektörün bağışıklık sistemi çökmek üzere. Eğer önerilerimize kulak verilmez ve acil ‘ekonomik aşı’ yapılmazsa yakın gelecekte birçok markamızı maalesef kaybedebiliriz”.

BMD Aralık 2020 anketine göre, AVM mağazalarının yüzde 66’sı, yılın son ayında yüzde 60 cironun altında kaldı. Kolay ulaşıma rağmen cadde mağazalarının yüzde 71’i, yüzde 80 ciroyu yakalayamadı. BMD üyelerinin yüzde 55’i, e-ticaret cirolarını yüzde 100’ün üzerinde arttırdı.

2020 Genel ankete göre, AVM’lerdeki mağazaların yüzde 56’sının, hazır giyim markalarının yüzde 86’sının, ayakkabı markalarının yüzde 88’inin 2020 ciroları 2019’un yüzde 70’ine bile ulaşamadı. BMD üyelerinin yüzde 31’i toplam cirolarının en az yüzde 21’ini e-ticaretten elde ediyor.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12