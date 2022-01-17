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Perakende “Büyük Değişim” Dalgasını Nasıl Aşacak?

Dünyanın hemen her yerinde yöneticilerin gündemine oturan Büyük Değişim Hareketi (The Great Reshuffle) perakende alanında da yaşanıyor. Kargem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aydoğan, Türkiye perakende sektörünün hala riskin farkında olmadığını ve yetenek yönetiminin bir sene gibi kısa bir süre içinde en büyük sorun haline geleceğini söyledi.

Ekonomi 17.01.2022, 11:17
Perakende “Büyük Değişim” Dalgasını Nasıl Aşacak?

17 Ocak 2022, İstanbul;

İnsan yönetimi alanında geçen yılın en önemli gündem maddelerinden biri Büyük İstifa hareketi olmuştu. Fakat 2021 yılının sonlarına doğru Büyük İstifa (The Great Resignation) yerini Büyük Değişim (The Great Reshuffle) hareketine bıraktı. İki kavram arasındaki farkı uzmanlar şöyle açıklıyor: Çalışanlar sadece istifa etmekle kalmadı devamında kariyerlerini sorgulamaya ve gelecekleri için tamamen farklı bir çizgi oluşturma eğilimine gittiler. Microsoft’un yakın zamanda yayınladığı bir araştırmaya göre Büyük Değişim’in yaşandığı en önemli üç sektör sağlık, perakende ve misafir ağırlama sektörü oldu. Kargem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aydoğan, bu üç sektörün de kritik önem taşıdığını ifade ederek, perakende sektörü özelinde değişimin nedenlerini yorumladı.

Küresel işgücünün yüzde 80’i ön saflarda çalışıyor.

Yapılan araştırmaya göre Dünya çapında 2 milyar insan ön saf çalışanı olarak görev yapıyor ve bu kişiler küresel iş gücünün yüzde 80'ini temsil ediyor (Kaynak: Microsoft Word Trend Index). Kuruluşların yüzde 88'i ön saflarda görev yapan kişileri istihdam ediyor. Aydoğan, uzaktan çalışmanın yeni normal sayıldığı ve kurumların hızla hibrit dönüşüme girdikleri bu dönemde ön saflarda çalışanların kariyer sorgulamasının son derece doğal olduğunu belirterek, “Çalışma yaşamının ön saflarında olanlar için pandemi döneminde yaşanan çalışma sistemi değişimi bir kariyer miladı oldu. Özellikle karantina döneminde gözlediğimiz gibi, tıpkı sağlık çalışanları gibi mağazacılık çalışanları da risk alarak işlerinin başındaydı. Bugün tüm çalışanlar ve yönetim ekipleri hibrit düzene geçişi sorguluyor. Hibrit çalışamayacak olan mağaza çalışanlarının büyük değişime ayak uydurup kariyer değiştirme eğilimi ise sektörde yetenek yönetimi sıkıntısı doğurma riski taşıyor” dedi.

Fiziksel mağazacılık hala açık ara önde

Global perakende sektörünün 2022’de 27 trilyon dolar büyüklüğüne geleceği tahmin ediliyor. Bu rakamın 19,2 trilyon dolarının fiziksel mağaza satışlarıyla gerçekleşeceği ön görülüyor. Hasan Aydoğan, e-ticaretin kazandığı ivmenin perakendecileri, mağazaya ve mağaza çalışanlarına yatırım yapmaktan vazgeçirmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Yetenek yönetimine yapılan yatırımların kısa sürede geri dönüşünün alındığını belirten Aydoğan; perakendecilikte yetenek yönetiminin kendi dinamikleriyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. 

Mağazacılık özelinde dikkat edilmesi gereken noktalar

  • Büyük Değişim Hareketi’nin arkasında yatan en önemli nedeninin, çalışanın kendisine değer verilmediğini düşünmesi olduğunu ifade eden Hasan Aydoğan, kurumların yaşanan bu dalgadan en az zararla çıkmaları için sektöre yönelik tespitlerini şöyle sıraladı:
  • Esnek çalışmak, yeni neslin en önemli ihtiyacı. Pandemi ile tetiklenen esnek çalışma hakkından mahrum olan ön cephe çalışanları için özendirici sistemler ve çalışma koşulları sağlanmalı. “İş arayan milyonlarca insan var” düşüncesinden hızla uzaklaşılmalı. 
  • Yeni nesil için ‘çalışmanın’ para kazanmaktan öte anlamlar taşıdığının farkına varılmalı.
  • Çalışanları eğitmeye devam etmenin yanında yöneticilerin öğrenme gelişim hızının arttırılması gerekiyor. Dünyadaki değişimlerle hizalanamayan, çalışanlara gerektiği değeri vermeyen, dijital hıza ayak uyduramayan yöneticileri güncellemek zorundayız.
  • “Müşteri velinimetimizdir” ve çalışanlar da yüzde 100 müşterimizdir. Çalışanın iyi hissetmediği bir operasyon müşteri ilişkilerinde başarı sağlayamaz.
  • Hemen her araştırmada çalışanların liderlik problemleri yüzünden işlerinden ayrıldığını görüyoruz. Operasyonel liderlere yapılan yatırım acilen artırılmalı. 
  • “Ücret ve yan haklar” konusunda özenli olunmalı. Ücret dağılımında insani koşulları ve adaleti sağlamak önemli. Adalet yoksa çalışan devir hızının yüksek olması kaçınılmaz.
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