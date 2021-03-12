Pembe Fatura "Kadın dostu" ödülü getirdi

Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen Pembe Fatura Projesi, Kadın Dostu Markalar Ödülü’ne layık görüldü.

Sağlık, çevre ve eğitim gibi konularda toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bilinç oluşturmayı hedefleyen Limak Enerji, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Pembe Fatura Projesi ile Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’nün sahibi oldu. Gücünü kadından alan markaların sosyal sorumluluk projelerinin kadınlarla buluşma noktası olan Kadın Dostu Markalar Platformunun düzenlediği ödül töreni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Limak Enerji adına Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’nü Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac aldı. Törende konuşan Aytac, “Elektrik faturaları vatandaşlarımız tarafından titizlikle takip edilen ve okunan faturalar. Biz de faturalarımızı bir sosyal platform olarak kullanmaya başladık. Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda sadece mesajla değil, faturalarımızın rengini değiştirip pembe olarak tasarlayarak da müşterilerimizin dikkatini meme kanserinde erken teşhisin önemine çekmeyi amaçladık. Kadınlarda kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alan bu kanser türüne yönelik farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor. Pembe Fatura uygulamamızla bu sürece bir nebze olsun katkı sunabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Aytac sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Limak Enerji olarak yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Enerji sektöründe kadın çalışanların genel olarak istihdam oranı düşük seviyelerde. TÜİK verilerine göre; kadın istihdam oranı yüzde 28,7, bizim şirketimizde ise bu oran yüzde 56, kadın yönetici oranımız ise yüzde 40. Kadın çalışan ve yönetici oranımızla hem sektörün hem de Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir tablo çiziyoruz. Kadının enerjisiyle, gücüyle şirketimizdeki faaliyetleri hayata geçiriyor, bu konu üzerinde özel bir hassasiyetle ilerliyoruz. Başta Kadın Dostu Markalar Platformu olmak üzere bizi bu ödüle layık gören tüm tüketicilere ve bu ödülü almamızda emeği geçen tüm kadın çalışma arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ediyorum.”

Limak Enerji, Pembe Fatura Projesi kapsamında hizmet verdiği müşterilerine her yıl farkındalık mesajlarının yer aldığı pembe faturaları iletmenin yanı sıra çeşitli mecralarda da konuya dikkat çekecek çalışmalar yürütüyor.