Pekcan: Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşmasını planlıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan beraberinde geldiği STK Başkanlarıyla Azerbaycan'ın başkent Bakü'de çeşitli temaslarda bulundu. Temasları kapsamında dün Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev ve Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev'le bir araya gelen Pekcan, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Ali Esedov tarafından kabul edildi, Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret eden Pekcan, anıt mezarına çelenk bıraktı. Pekcan, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Pekcan, Bakü-Türk Şehitliğini ziyaret etti. Pekcan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş dünyasının çatı kuruluşlarının başkanlarıyla Bakü'de olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Azerbaycan'a 1 Nisan itibarıyla artık kimlik belgeleri ile giriş yapılabildiğini hatırlatan Pekcan bunun memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Azerbaycan ile 1 Mart'ta Tercihli Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girdiğini anımsatan Pekcan, söz konusu anlaşmanın kapsamını genişletmek istediklerini söyledi.

Pekcan, "Esas amacımız tek pazar vizyonu ile Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşmasının devreye alınması. Bu konudaki çalışmalarımızı yürüteceğiz. "dedi. Bugün iş dünyası ile yuvurlak masa toplantısında biraraya geleceklerine ve Azerbaycan ile dijital ticaret mutabakat zaptını imzalayacaklarına dikkati çeken Pekcan "Basitleştirilmiş gümrük hattı 15 Nisan itibarıyla inşallah teknik sorunların da çözümüyle yürürlüğe girecek. Geçiş kotalarının kaldırılması, geçiş ücretlerinin indirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars hattının güçlendirilmesi, orta koridorun stratejik olarak güçlendirilmesi ve Azerbaycan'ın lojistik hub haline gelmesi ve bölge ülkeleriyle beraber, Türkiye'yle beraber ekonomik kalkınması alanında hep beraber çalışacağız." şeklinde konuştu.

Karşılıklı yatırımların artırılması ve STA ile hedefe yaklaşacağız

Pekcan bir soru üzerine, Azerbaycan'da işgal altından kurtulan bölgelerin, yeniden inşası, yapılandırılması ile Türkiye olarak hem devlet kurumlarıyla hem de hem de özel sektörle hizmete hazır olduklarını, bu konuda ortak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Azerbaycan'ın sahada ve masada kazandığı başarının Türkiye'nin de başarısı olduğunu belirten Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in işbirlikleri, kardeşlikleri, dostlukları, halkların dostlukları bizi bugünlere getirdi. " dedi. Karşılıklı yatırımların artırılması yönünde de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Pekcan, "Tek Pazar vizyonu ile Serbest Ticaret Anlaşması için kararlılığımız var. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve karşılıklı yatırımların artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşmasının da devreye alınması ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefimize daha çok yaklaşacağız." dedi. Pekcan'a temaslarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren eşlik ediyor.