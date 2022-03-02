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Pegasus, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile Türkiye’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Operasyonlarını ve faaliyetlerini “sürdürülebilir çevre” anlayışıyla yöneten Pegasus Hava Yolları, Petrol Ofisi tarafından ikmali gerçekleştirilen Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (Sustainable Aviation Fuel-SAF) kullanımıyla ilk yurt içi uçuşunu İzmir ile İstanbul arasında gerçekleştirdi.

Ekonomi 02.03.2022, 13:20
Pegasus, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile Türkiye’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Operasyonlarını ve faaliyetlerini “sürdürülebilir çevre” anlayışıyla yöneten Pegasus Hava Yolları, Petrol Ofisi tarafından ikmali gerçekleştirilen Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (Sustainable Aviation Fuel-SAF) kullanımıyla ilk yurt içi uçuşunu İzmir ile İstanbul arasında gerçekleştirdi.

Operasyonlarını ve faaliyetlerini “sürdürülebilir çevre” anlayışıyla yöneten Pegasus Hava Yolları, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (Sustainable Aviation Fuel - SAF) kullanımıyla ilk yurt içi uçuşunu, 1 Mart 2022 Salı günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Sabiha Gökçen arasında gerçekleştirdi. Neste Corporation kaynaklı SAF yakıtı ile Petrol Ofisi’nden tedariğini yapan Pegasus, Mart ayı boyunca her gün İzmir’den bir yurt içi uçuşunu SAF ile gerçekleştirecek.

“Havacılık sektörü kaynaklı karbon ayak izini azaltmak kritik bir öneme sahip”

Sürdürülebilir havacılığa giden yolda, havacılık sektörü kaynaklı karbon ayak izini azaltmanın kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet T. Nane, “Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması gereği, 2030 yılına kadar karbon emisyonunun yüzde 50 azaltılması öngörülüyor. Bunu mümkün kılabilecek önemli etkenlerden biri de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı kullanımının artırılması. 2019 yılından bu yana belirli yurt dışı uçuşlarımızı SAF ile gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamamızı, Petrol Ofisi ile iş birliği yaparak yurt içi uçuşlarımıza da taşıdık. Pegasus Hava Yolları olarak, karbon salınımı düşük, çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen SAF ile ilk yurt içi uçuşumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, uzun vadede ise yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Desteklediğimiz IATA “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararı doğrultusunda sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Petrol Ofisi, ileri teknolojili ürünleri ile bugünün ve geleceğin hizmetinde”

Petrol Ofisi’nin her alanda üstün ürün ve hizmet kalitesi ile sektörüne öncülük yaptığını vurgulayan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper ise “Karada olduğu gibi denizcilik ve havacılık yakıtlarında da sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yansıtan ileri teknolojili ürünlerimizle, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına gelişmiş çözümler sunuyoruz. 2019 yılından bu yana yeni nesil Active-3 teknolojili yakıtlarımızla otomobil ve ticari araçlarda motoru temizleyen, ömrünü uzatan, daha yüksek performans ve yakıt tasarrufu ile emisyon değerlerini minimize eden yakıtlar sunuyoruz. Keza denizcilikte de küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda oluşturulan IMO kriterleri kapsamında yeni nesil denizcilik yakıtı Very Low Sulfur Fuel Oil - VLSF’nin, Türkiye’de ilk ikmalini Ekim 2019’da gerçekleştirdik. Havacılık yakıtlarında da PO Air markamızla; IATA üyesiyiz ve Türkiye’de 72 havaalanında havacılık yakıtı ikmali sağlıyor, 200’ün üzerinde havayolu şirketine uluslararası standartlarda hizmet sunuyoruz. Yaygın altyapımız, yüksek SEÇ-G standartlarımız, tecrübemiz ve uzmanlığımızla havacılık sektörünü de destekliyor, 0 hata ve 0 gecikme prensibi ile yılda yaklaşık 250 bin uçağa kesintisiz hizmet veriyoruz.

Bu topraklarda doğmuş ülkenin en önemli değerlerinden biri ve sektör lideri olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’ye katkı sağlamayı görev addediyoruz. Dolayısıyla ülkemiz havacılığının en önemli değerlerinden biri olan Pegasus Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı - SAF kullanımıyla gerçekleştirilen ilk yurt içi uçuşuna ikmal sağlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir havacılığa giden yol

Jet A ve Jet A-1 yakıtının sürdürülebilir bir versiyonu ve fosil jet yakıtlarının temiz bir alternatifi olan SAF ile ilk yurt içi uçuşunu gerçekleştiren Pegasus, sürdürülebilir havacılığa giden yolda birçok çalışma gerçekleştiriyor. IATA’nın “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer alan Pegasus; 2030 yılı için ara dönem hedefini de belirledi. Bütün çalışmalarını bu hedef doğrultusunda şekillendiren Pegasus, 2025’te filosunun tamamını Airbus NEO model uçaklardan oluşturma stratejisi kapsamında, yakıt tüketiminde bir önceki nesil uçaklara göre %15-17 arasında tasarruf öngörüyor. Karbon emisyonunun kaynağında azaltılmasına önem veren Pegasus; filonun gençleştirilmesi, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rotaların optimize edilmesi gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları da gerçekleştiriyor. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, uçuşlarından kaynaklanan emisyon göstergesini yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Ekim 2021 itibarıyla aylık bazda paylaşmaya başlayan Pegasus; yapılan tüm bu çalışmaları, Sürdürülebilirlik (ESG) alanındaki yönetişim stratejisiyle paralel ve çıktılarına destek olacak şekilde planlıyor.

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