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Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı’na ilk uçuşunu yaptı

Pegasus Havayolları, bugün Rize-Artvin Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Ekonomi 03.07.2022, 20:33
Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı’na ilk uçuşunu yaptı

Pegasus Havayolları, bugün Rize-Artvin Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

14 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’na Pegasus Hava Yolları, ilk uçuşunu bugün yaptı. 3 Temmuz tarihinden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan günde tek sefer olmak üzere haftada 5 gün uçuş gerçekleştirecek. Ağustos ayından itibaren ise haftanın 7 günü çift taraflı olarak seferlerine devam edecek.

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