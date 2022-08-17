Pegasus Hava Yolları Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Ahmet Bağdat oldu

2017 yılından bu yana Pegasus Hava Yolları’nda görev yapan Dijital Kanal Yönetimi ve Büyüme Pazarlaması Grup Müdürü Ahmet Bağdat, Pazarlama ve E-ticaret Direktörü olarak atandı.

2017 yılından bu yana Pegasus Hava Yolları’nda görev yapan Dijital Kanal Yönetimi ve Büyüme Pazarlaması Grup Müdürü Ahmet Bağdat, şirketin yeni Pazarlama ve E-ticaret Direktörü olarak atandı. Bağdat; Pegasus Hava Yolları’nın marka yönetimi, e-ticaret ve dijital kanalların yönetimi, veri analitiği, katma değerli ürün geliştirme ve yönetimi, sadakat yönetimi ve misafir deneyimi fonksiyonlarından sorumlu olarak pazarlama stratejisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik edecek.

Endüstri Mühendisliği mezunu olan Ahmet Bağdat, 2011 yılında UCLA (University of California - Los Angeles) Anderson School of Management’ta MBA yaptı. Kariyerine 2000 yılında bankacılık sektöründe MT olarak başladı. Ardından sırasıyla turizm sektöründe Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı, havacılık sektöründe Pazarlama Uzmanı ve bankacılık sektöründe İş Çözümleri Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında telekom sektörüne geçiş yaparak Katma Değerli Servisler ve Ürün Pazarlama Yöneticiliği, Kurumsal Teklif ve Çözüm Geliştirme Müdürlüğü ve Kurumsal Mobil Ses ve Data Pazarlama Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2017 yılında Pegasus Hava Yolları’na Ürün Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak geçiş yaptı. Son 1,5 yıldır Dijital Kanal Yönetimi ve Büyüme Pazarlama Grup Müdürü olan Ahmet Bağdat, Pazarlama ve E-ticaret Direktörlüğü görevine 15 Ağustos 2022 itibarıyla başladı.