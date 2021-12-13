Pegasus Hava Yolları, karbon emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 20 azaltmayı hedefliyor

Karbon emisyonuyla ilgili 2030 yılı ara dönem hedefini belirleyen Pegasus Hava Yolları; birim yolcu kilometre başına (RPK) düşen uçuş kaynaklı karbon emisyonunu, 2030 yılına kadar 2019 yılına kıyasla yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) ‘2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu’ taahhüdünde bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer alan Pegasus Hava Yolları, bu taahhüdü pekiştirmek amacıyla 2030 yılı ara dönem hedefini belirledi. Operasyonlarını ve faaliyetlerini ‘sürdürülebilir çevre’ anlayışıyla yöneten havayolu şirketi; birim yolcu kilometre başına (RPK) düşen uçuş kaynaklı karbon (CO2) emisyonunu, 2030 yılına kadar 2019 yılına kıyasla %20 azaltmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Şirket olarak, ‘2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu’ taahhüdümüzü pekiştirmek amacıyla 2030 yılı için ara dönem hedefimizi belirledik. Bütün çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda şekillendiriyoruz. Filo dönüşümü stratejimiz çerçevesinde yakıt konusunda daha verimli olan Airbus NEO model uçak sayımızı artırarak emisyon yoğunluğumuzu azaltacağımızı öngörüyoruz. Tüm operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi ‘sürdürülebilir çevre’ anlayışıyla yönetirken, ülkemizin ve bölgemizin en yeşil hava yolu olma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Havayolu şirketinin karbon emisyonu çalışmaları

Filonun gençleştirilmesi, düşük emisyonlu uçak modellerinin satın alınması, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rotaların optimize edilmesi gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları gerçekleştiren havayolu şirketi, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, uçuşlarından kaynaklanan emisyon göstergesini yatırımcı ilişkileri web sitesinde aylık bazda paylaşıyor. Havayolu şirketi, orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, uzun vadede ise SAF kullanımı, yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.