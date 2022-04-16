banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe şampiyon olabilir!
Fenerbahçe şampiyon olabilir!
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Pazarın en pahalı ürünü “taze fasulye”

Havaların ısınmasıyla birlikte halk pazarlarındaki sebze-meyve fiyatlarında indirim yaşanırken, pazarın en pahalı ürünü kilosu 45 TL olan taze fasulye oldu.

Ekonomi 16.04.2022, 14:56
Pazarın en pahalı ürünü “taze fasulye”

Havaların ısınmasıyla birlikte halk pazarlarındaki sebze-meyve fiyatlarında indirim yaşanırken, pazarın en pahalı ürünü kilosu 45 TL olan taze fasulye oldu.

Yakın zamanda soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye’de enflasyon nedeniyle sebze ve meyve fiyatları tavan yapmıştı. Mevsimlik yiyeceklerin yanı sıra sera ürünlerinin de el yakması, pazar alışverişi yapan vatandaşın da ürün satışı azalan pazarcının da canını sıkmıştı. Samsun’da havaların ısınması ile birlikte halk pazarında birçok kalem üründe geçen haftalara göre indirim meydana geldi. Pazarın en pahalı ürünü ise kilosu 45 TL ile taze fasulye olarak dikkat çekti.

Fiyatların geçen haftaya göre oldukça düştüğünün altını çizen pazarcı Taner Yılmaz, “Bu haftaya gelene kadar pazar fiyatları biraz pahalıydı. Bu hafta meyve sebzelerde biraz indirim oldu. Geçen hafta karpuzun kilosu 18 liraydı, 15 TL’ye düştü. Geçen haftaya göre kivi 20’den 15 liraya, çilek 40’tan 25 liraya, muz 18’den 15 liraya, patlıcan 38’den 18 liraya düştü. Havaların ısınmasıyla ürünlerin bollaşacağını, fiyatların da düşeceğini ümit ediyoruz” dedi.

Domates, salata gibi sera ürünlerinde de indirim olduğuna dikkat çeken pazarcı Hüseyin Erdoğan, “Geçen haftaya göre bu hafta her şey bedava. Geçen hafta 25 liradan sattığımız domatesi bu hafta 15-20 liradan satıyoruz. Kıl biber geçen hafta 60 liraydı, şu anda 35 liraya satıyoruz. Yine 20 liradan sattığımız salatalığı da bu hafta 12 liradan müşteriye sunuyoruz” diye konuştu.

“100 liraya her şeyi alıyorduk artık 300 TL harcamak zorunda kalıyoruz”

Halk pazarlarından en az 300 liraya çıkar hale geldiklerini ifade eden vatandaşlar ise, “Pazardaki fiyatlar çok fazla. Bir tek pırasa ucuz. Pırasanın kilosu 3 liradan satılıyor, geri kalan tüm ürünler çok pahalı. Pazarda en pahalı ürün taze fasulye. Maydanoz ve marul gibi ürünler bile çok pahalı. Eskiden 100 TL ile pazardan tüm ihtiyaçlarımızı alabiliyorduk. Şimdi ise hiç bir şey alamadan 150 lira harcadık. Eve gidip ekstra para alıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Herhalde bu hafta pazarda 300 lira harcayacağız” ifadelerini kullandılar.

Samsun’un en büyük pazarlarından birisi olan Modern Halk Pazarı’nda ortalama olarak domates 20, salatalık 12, karpuz 10, patlıcan 18, dolmalık biber 20, marul tane 10, soğan 6, ıspanak 10, taze soğan 3, havuç 6, dere otu 5, roka 3, maydanoz 3, karnabahar 10, elma 10, portakal 10, taze fasulye 45, turp 5, mor lahana 10, kivi 15, çilek 25, muz 15, kıl biber 35, limon 6 adet 5, patates 10 ve beyaz lahana tane 15 liradan satılıyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:51
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
15°
açık