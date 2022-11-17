Pazarın 1,5 katı büyüdü

Soğuk kahve markası OBSESSO, reklam ve pazarlama stratejileriyle, pazarın 1,5 katı büyüme elde ettiği bilgisini paylaştı.

Soğuk kahve markası OBSESSO’nun TV ve dijital platformlarda yayınlanan, Wunderman Thompson imzası taşıyan yeni reklam filmi, hayatı koşturmadan yaşayıp güzel anların keyfini çıkarmak üzerine kurulu mesajıyla başarılı sonuçlara imza attığı ve marka bilinirliğine önem katkı sağladığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, lansmanı 4 yıl önce gerçekleşen markanın bilinirliği, reklam kampanyasının ve marka aktivasyonlarının başarısıyla yüzde 90’ı aştı. Ürün satışlarındaki artış ise soğuk kahve pazar büyümesinin 1,5 kat üzerinde gerçekleşti.

Ürünün, yoğun kıvam ve lezzetiyle tüketicisine keyifli bir soğuk kahve deneyimi yaşattığını aktaran DİMES Kıdemli Marka Yöneticisi Merve Ekem Dumanoğlu, “Tüketicilerimizin genç, havalı ve keyif veren bir marka olarak tanımladığı OBESSO’nun sunduğu keyif, soğuk ve yavaş içildiğinde daha da zenginleşiyor. Bu deneyimin keyfinin, soğuk ve yavaş içimle çıkarıldığını, kendimize özgü anlatım dilimizle reklam filmimizde anlattık. Ayrıca reklam filmimizi, farklı marka aktivasyonlarımızla zenginleşen 360 derece bir kampanya kurgusuyla destekledik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Farklı bir bakış açısı ile markamızı keyif algısı üzerine konumlandırıyoruz ve bu konumlandırmanın tüketicimizle başarılı etkileşimi, bizi rakiplerimizden ayrıştırıyor” dedi.

“Yüzde 93 marka bilinirliği, pazarın 1,5 katı büyüme ivmesi”

Reklam filminin hedef kitlesine çok başarılı bir şekilde ulaştığını belirten Merve Ekem Dumanoğlu, “Yoğun bir TV yayın dönemi yaşadık. Reklamda ana hedef kitlemiz olan 15-25 yaş aralığı, yaklaşık 9,7 milyon kişiye denk geliyor ve bu yaş grubunda reklam filmimizi en az 3 kez gören kişi sayısı 7,4 milyon kişi oldu. Medya planlamaları genel uygulamada kadın izleyici kitlesi üzerinden yapılıyor ve 15,4 kişiden oluşan kadın izleyici kitlesinin 14,2 milyonu, reklamlarımızı en az 3 kez gördü. TV ayağına paralel olarak 6 farklı dijital mecrada 17 milyon erişim, 41,5 milyon görüntüleme elde ettik. Kampanyamızı radyodan açık hava reklamlarına geniş bir 360 derece kurgusu ile planladık ve bunu etkinliklerle destekledik. Hedef kitlemize yönelik etkinliklerde, festivallerde yer aldık, ürün ile alkolsüz kokteyl deneyimleri yaşattık; 200 binin üzerinde erişim elde ettik ve bu etkinliklerde influencer paylaşımları ile 10 milyondan fazla erişim elde ettik. Bunların yanı sıra kendi imzamızla kendi etkinliğimizi de düzenledik. Reklam yüzümüz Burak Yörük ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz OBSESSO partimiz için özel parti kiti ile davetiyelerimizi ilettik ve ünlü isimleri ağırladık. Partiye katılamayanlar için Instagram Close Friends özelliğiyle özel içerikler yayınladık. Bu etkinlikte yapılan organik paylaşımlarla çok yüksek medya değeri elde ettik. PR çalışmalarımızla kampanyamız ve etkinliğimiz TV, dijital ve yazılı basında da yansıma aldı. Kampanya öncesi yüzde 72 düzeyinde olan marka bilinirliğimiz, yüzde 93’e ulaştı. Sosyal medyada konuşulma oranımız, iki katın üzerine çıkarken, marka değerlerimizde de önemli yükseliş oldu. Kampanyamız sonucunda, bağımsız araştırma verilerine göre pazarın 1,5 katı kadar büyüme elde ettik, bu da pazar payımıza yansıdı” şeklinde konuştu.

“İş birliği uzun soluklu olacak”

Markanın reklam filminde yer alan, başarılı işlere imza attığı kariyeri ve duruşuyla hayranlarının beğenisini kazanan genç aktör Burak Yörük ile uzun soluklu bir iş birliği hedeflediklerini belirten Merve Ekem Dumanoğlu, şöyle konuştu: “Yoğun kıvam ve lezzetiyle, bu lezzeti çeşitlendiren yeni tatlarımızla Türkiye’de kahve kültürüne yeni bir boyut katan OBSESSO, aynı zamanda pazara da yön veren bir marka ve yeni kampanyamız da bu konumu iyice perçinledi. Kahve zindelik veren bir içecek, ancak kahve deneyimi bir keyif anını, hayatın koşturmasında keyifli bir molayı da simgeliyor. Konumlandırmamız bunu ifade ediyor, Wunderman Thompson iş birliğinde hazırladığımız yeni kampanyamızın ve reklam filmimizin öyküsü de bunun üzerine kurulu. Bu öyküye eşlik eden isim Burak Yörük’ün imajı ve seyircisi ile bağı, markamızla iyi bir birliktelik oluşturdu. İş birliğimiz, daha bu iş birliğini duyurmadan önce ‘anın keyfi yavaşladığında çıkar’ sloganımızın ve marka konumlamamızın Burak Yörük tarafından tease edilmesiyle başladı. Yine o dönemde, başrolde olduğu dizide marka mesajlarımızla yer aldık, Burak Yörük ve ürünün doğal bağını kurduk. Bu süreçte Burak Yörük, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar da yaptı. Burak Yörük’le iş birliğimiz, 2023 yılında da devam edecek. ‘İşte Bu Yüzden’ kampanyamız sonucunda ürün, tüketicisiyle “keyif için yavaşlık” söylemi, kıvam ve lezzet deneyimi üzerinden çok güçlü bir bağ kurdu ve bu bağ giderek güçleniyor. Yakın zamanda bu bağın gücüyle kahve tutkusunu besleyecek muhteşem sürprizlerimiz olacak, bunların hazırlığı içerisindeyiz.”