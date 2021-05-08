Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı

Diyarbakır’da halk pazarları korona virüs tedbirleri alınarak açıldı. Genelgeye göre, pazar yerlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı. Pazarcılar, bir günlük açılmadan dolayı halcilerin fiyatları yükselttiğini söyledi.

“Çeri domates bende 6 lira, markette 14 lira”

Pazarcı Rıdvan Köse, marketten korkanların pazara geldiğini söyledi. Köse, “1 kilo çeri domatesi benim satmışım 6 liraya, markette 14 lira. Vatandaş, mecbur kaldığı için şu anda pazara gidiyor. Yoksa market her gün açık. Fiyatlar fahiş olduğu için pazara geliyor. Bize belirlenen süre yetersiz” dedi.

Vatandaşlardan Abdurrahman Atlı, marketlerde ürünlerin pahalı olduğunu ileri sürdü. Atlı, “Pazarın açılması bu şekil sakindir. Bir iki saat sonra burada bir şey bulamazsın. 8 saat normaldir. Zaten 17.00’ye kadar da herkes evine gidiyor” şeklinde konuştu.

Pazarcı Osman Baran ise pazarların daha önce açılması gerektiğini dile getirdi. Marketlerin kapalı alan olduğunu savunan pazarcı Baran, “Pazar açık alandır. Korona açısından bakılırsa semt pazarı daha mantıklıdır. Sera salatalığı halde 50 kuruştu. Bugün pazar açıldı diye 1.30 oldu. Bir gün için halcılar fiyat yükselti. Halde her şey yüzde 50 arttı” diye konuştu.