Pazar araştırmasında Chery’nin 2 modeli ön plana çıktı

Pazar danışmanlığı ve araştırma şirketi J.D. Power’ın yaptığı 2022 Otomotiv Performansı, Uygulama ve Görünüm (APEAL) Çalışması’nda, Çinli otomobil şirketi Chery’nin 2 modeli ön plana çıktı.

Dünyaca tanınan pazar danışmanlığı ve araştırma şirketi J.D. Power, yakın zamanda 2022 Otomotiv Performansı, Uygulama ve Görünüm (APEAL) Çalışması’nı yayımladı. Chery’nin ARRIZO 6 PRO modeli, orta boy temel otomobillere yönelik 2022 APEAL sıralamasında 1’inci gelirken, TIGGO 8 PRO modeli 2022 APEAL’ın SUV segmenti sıralamasında 2’nci sıraya yerleşti.

Yapılan açıklamaya göre, ARRIZO ve TIGGO modellerinin iki ana serisinin başarıları, markanın hız kesmeyen kalite ve teknoloji araştırmalarının yanı sıra kalitesinin sıkıca denetlenmesinde ve bağımsız inovasyonda ısrarına dayanıyor.

Marka, kuruluşundan bu yana temel teknolojilerde uzmanlaşmada ısrar ettiği için ‘Teknolojik Chery’ olarak tanınıyor. Dünya genelinde altı Araştırma ve Geliştirme merkezi kuran şirketin 5 bini aşkın seçkin üyeden oluşan Araştırma ve Geliştirme ekibi; geleneksel yakıt teknolojisi, yeni enerji, akıllı imalat ve başka alanlarda şirkete avantajlar sağlıyor. marka, şimdiye kadar araçlarını 80’den fazla ülke ve bölgeye ihraç etti ve 10 denizaşırı fabrikanın yanı sıra bin 500’ü aşkın denizaşırı bayi ve servis noktası açtı. Çin dışındaki 2,1 milyon kullanıcı dahil olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kullanıcısı olan marka, Çin’den ihraç edilen binek araç sayısında art arda 19 yıl birinci sırada yer aldı.