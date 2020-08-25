banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Ronaldinho serbest bırakıldı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?

Paycell’in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor

MURAT ERKAN

Ekonomi 25.08.2020, 10:29
2
Paycell’in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor

Türkiye’nin dijital ödeme platformu Paycell üye işyerleri için sunduğu yenilikçi ürünlere bir yenisini daha ekledi. 507 tebliğine uygun tasarlanan ve GİB’e başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı sadece bir ödeme alma aracı olmanın ötesinde üye iş yerlerine yepyeni bir platform sunuyor. Paycell Android POS ile üye iş yerleri yazarkasa ÖKC yatırım maliyetinden muaf olabilecek, belgeleme süreçlerinde maliyet avantajı ve verimlilik sağlayabilecek.

Techfin alanında 10 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan Paycell yetkinliklerini geliştirmeye devam ediyor. Paycell’in yeni Android işletim sistemine sahip POS cihazı üye iş yerlerine maliyet düşürme fırsatı tanırken bir yandan da özel pek çok hizmeti bir arada sunarak verimliliği arttırıyor.

Vergi Usul Kanunu’nun 507 numaralı tebliğine uygun olarak tasarlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı olan Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunuyor. Dileyen iş yerleri kendi satış uygulamalarını ya da Paycelll Android marketten indirecekleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor. Nakit, banka kartı, kredi kartı, yemek kartı ve QR kod ile ödemeleri destekleyen Paycell Android POS ile e-fatura kesilerek anında müşteriye gönderilebiliyor.

2022 yılı sonuna kadar Paycell’in üye iş yeri bazını 150 binin üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Paycell olarak techfin alanında geniş yelpazede sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. Android POS işletim sistemi sayesinde birçok uygulama geliştirici iş yerlerini yeni uygulamalar ve yeni iş yapış şekilleriyle tanıştıracak. Bu sayede iş yerleri birçok ihtiyacını bu uygulamalar sayesinde tek platform üzerinden karşılayacak. Paycell’in her geçen gün artan üye iş yeri ağına satış, tahsilat ve fatura çözümünü bir arada sunduğumuz POS cihazı, birçok alanda maliyet ve verimlilik avantajı sağlayacak. QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye’nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İş yerlerini banka anlaşmalarının getirdiği mali yükten kurtaran Paycell Android POS için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu da bulunmuyor. Ayrıca iş yerleri Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) maliyetinden de kurtulurken kırtasiye masraflarından da tasarruf etmiş oluyor.

Paycell Android POS sadece ödeme alan bir cihaz olmanın ötesine geçerek farklı ihtiyaçlara uygun çözümleri akıllı işletim sistemi sayesinde sunan yeni bir platform olarak öne çıkıyor. Büyük şirketler Paycell Android POS üzerinde kendi ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları kolay bir şekilde geliştirebilirken, küçük ölçekli işyerleri ise Paycell Android market üzerinden ihtiyaçlarına uygun stok yönetimi, raporlama, kampanya yönetimi gibi uygulamaları indirerek kullanabiliyor. Özellikle, CRM altyapısı olmayan üye iş yerleri, farklı uygulamaları Android POS’a entegre edilebileceği gibi Paycell’in kendi CRM çözümü ile müşteri kazanımı ve ciro artışı sağlayabilme fırsatına sahip olacak. Android işletim sisteminin getirdiği esneklik sayesinde ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için teknolojik altyapı da şimdiden hazırlanmış oluyor.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25